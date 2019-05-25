В Берлине призвали Россию выполнить решение трибунала по украинским морякам

БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. В МИД ФРГ призвали Россию выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и освободить украинских моряков, а также вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе, заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве Германии.

В субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от РФ прекращения уголовного дела задержанных украинских моряков. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.

"Решение Международного трибунала по морскому праву подтверждает нашу позицию по событиям в Азовском море. Мы призываем Россию выполнить это решение и немедленно освободить захваченных моряков, а также вернуть удерживаемые корабли. Это стало бы важным вкладом в необходимую деэскалацию", - заявили в МИД ФРГ.