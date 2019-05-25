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РИА Новости

В Берлине призвали Россию выполнить решение трибунала по украинским морякам

Вчера, 19:46
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© AFP 2019 / Johannes EiseleЗдание МИД ФРГ в Берлине
Здание МИД ФРГ в Берлине
© AFP 2019 / Johannes Eisele
Здание МИД ФРГ в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. В МИД ФРГ призвали Россию выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и освободить украинских моряков, а также вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе, заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве Германии.
В субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от РФ прекращения уголовного дела задержанных украинских моряков. Ранее российская сторона известила, что не примет участия в слушаниях, так как трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины.
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Вчера, 17:19
В МИД РФ прокомментировали решение трибунала по делу украинских моряков
"Решение Международного трибунала по морскому праву подтверждает нашу позицию по событиям в Азовском море. Мы призываем Россию выполнить это решение и немедленно освободить захваченных моряков, а также вернуть удерживаемые корабли. Это стало бы важным вкладом в необходимую деэскалацию", - заявили в МИД ФРГ.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныМИД ГерманииГерманияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Одного не понимаю, почему Басманный районный суда города Москвы до сих пор не потребовал от США вернуть Техас Мексике... Большое упущение! Надо срочно исправить и заявить, что возврат кораблей только после Техаса! )))
25 мая, 19:52
Евгений Жегульский
1630000
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