На трассе Саратов-Волгоград открыли движение после ДТП с микроавтобусом

Ранее она сообщала, что после столкновения микроавтобуса и фуры на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в районе села Каменка Красноармейского района Саратовской области организовано реверсивное движение транспорта для ликвидации последствий ДТП и обеспечения работы оперативных служб на месте аварии.

Ранее в областном УГИБДД сообщили, что микроавтобус, следовавший из Оренбурга в Махачкалу, в субботу, по предварительным данным, при обгоне столкнулся с фурой Volvo и вылетел в кювет на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области. По данным ГИБДД, в маршрутке ехали 13 человек, из них 11 пассажиров отправлены в больницу. В Минздраве Саратовской области сообщали, что девять человек доставлены в Камышинскую районную больницу соседней Волгоградской области.