Почти 700 московских учителей получили гранты за интерактивные курсы

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Почти 700 учителей получили гранты правительства Москвы за создание интерактивных курсов для "Московской электронной школы" (МЭШ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Почти 700 учителей получили гранты правительства Москвы за создание интерактивных курсов для "Московской электронной школы". Шесть педагогов, чьи уроки самые популярные, уже в шестой раз", - написал он на своей странице в Twitter

Также мэр Москвы добавил, что среди учителей, получивших гранты, есть учитель математики школы №2036 Елена Паршутина, чьи интерактивные сценарии по математике для учеников пятого класса используют полторы тысячи коллег-преподавателей.

Среди них учитель математики школы №2036 Елена Паршутина. Ее интерактивные сценарии по математике для учеников 5 класса используют полторы тысячи коллег-преподавателей. #МЭШ — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 мая 2019 г.

С начала 2018-2019 учебного года размещенные в МЭШ электронные сценарии уроков использовали 6,9 миллиона раз, в том числе 4 миллиона раз в учебное время непосредственно во время занятий.