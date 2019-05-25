Зеленский принял участие в открытии лагеря антинаркотической ассоциации

"Зеленский вместе с женой принял участие в открытии 11-го спортивно-терапевтического лагеря Международной антинаркотической ассоциации. Его устроили в пансионате "Подснежник" в Киевской области", - говорится в сообщении.

По мнению Зеленского, государство на законодательном уровне должно оказывать большую поддержку ассоциациям, которые занимаются зависимыми людьми, защищать молодежь и других украинцев от алкоголизма и наркомании.

"Я своим приездом хочу засвидетельствовать, что государство должно обращать внимание на этот вопрос. Все, а прежде всего - политики, должны поддерживать, приезжать, интересоваться, какие есть проблемы, должны показывать, что они не безразличны к таким ассоциациям, к этому вопросу в целом", - приводит слова президента Украины пресс-служба.