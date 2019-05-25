В парламенте Эстонии создали группу поддержки памяти "лесных братьев"

В Литве человек человеку – лесной брат. Посол РФ теперь об этом знает В Литве с помпой перезахоронили одного из "лесных братьев". Повторив, что герой, каких поискать. Убивал много, потому что жил трудно и боролся отчаянно. МИД РФ отреагировал неправильно – и вспомнил про героя не то. В Вильнюсе того и ждали.