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РИА Новости

В парламенте Эстонии создали группу поддержки памяти "лесных братьев"

Вчера, 19:11
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкЗдание эстонского парламента в Таллине
Здание эстонского парламента в Таллине
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Здание эстонского парламента в Таллине. Архивное фото
ТАЛЛИН, 25 мая - РИА Новости. Депутатская группа поддержки памяти воевавших против Советской власти "лесных братьях" создана в парламенте Эстонии, говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте высшего законодательного органа республики.
По словам инициатора создания группы Ээрика-Нийлеса Кросса, ее целью является поддержка изучения истории эстонского движения "лесных братьев" и сохранение памяти о них.
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"Традиция эстонского лесного братства, безусловно, заслуживает сохранения. Изучение истории "лесного братства" также дает дополнительную возможность заинтересовать молодежь в государственной обороне. Для этого мы и формируем в парламенте группу поддержки", - приводит слова депутата пресс-служба парламента. В группу поддержки вошли 15 депутатов.
"Лесными братьями" назывались националистические группы, действовавшие в 1940-е - 1950-е годы на территории Литвы, Латвии и Эстонии против Советской власти и выступавшие за восстановление государственной независимости этих республик.
В основной своей массе "лесные братья" ушли в партизаны после освобождения Эстонии от фашистов в 1944 году в надежде избежать наказания за совершенные во время немецкой оккупации преступления: они участвовали в массовом уничтожении мирного населения, в том числе евреев. "Лесные братья" организовывали отряды для борьбы с коммунистами и террора против лояльного к советскому строю мирного населения.
Общее число "лесных братьев" в Эстонии в послевоенное время достигало 30 тысяч. Движение пошло на спад в 1953 году, однако последний "лесной брат" Аугуст Саббе погиб в стычке с сотрудниками КГБ только в сентябре 1978 года.
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14 октября 2018, 14:00
В Литве человек человеку – лесной брат. Посол РФ теперь об этом знаетВ Литве с помпой перезахоронили одного из "лесных братьев". Повторив, что герой, каких поискать. Убивал много, потому что жил трудно и боролся отчаянно. МИД РФ отреагировал неправильно – и вспомнил про героя не то. В Вильнюсе того и ждали.
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