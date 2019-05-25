Патриарх Кирилл в Страсбурге обсудит украинский вопрос

СТРАСБУРГ, 25 мая - РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе начавшегося в субботу трехдневного визита в Страсбург не только освятит построенный там русский храм, но и обсудит с руководством Совета Европы проблемы верующих Украины, сообщил РИА Новости сопровождающий патриарха глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Главная цель визита патриарха Кирилла в Страсбург - освящение храма Русской православной церкви, который строился на протяжении девяти лет. Визит патриарха никак не связан с темой членства России в Совете Европы, участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы", - сказал митрополит.
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Он подчеркнул, что патриарх прибыл в Страсбург именно чтобы освятить храм, а "не для того, чтобы лоббировать российское участие, не для того, чтобы на эту тему вести переговоры".
"Конечно, посещая Страсбург, предстоятель Русской церкви не может не встретиться с генеральным секретарем Совета Европы. Такая встреча намечена. Думаю, что и тематика тех вопросов, которые будут обсуждаться, станет достаточно широкой. Полагаю, что патриарх затронет и ситуацию Украинской православной церкви. В том числе гонения на Церковь, которые были развязаны при предыдущем президенте Украины (Петре – ред.) Порошенко", - заявил митрополит Иларион.
Патриарх Кирилл будет встречаться и с уполномоченным по правам человека Совета Европы. "Думаю, что в беседе будут также затрагиваться эти вопросы (связанные с положением верующих Украины - ред.)", - добавил собеседник агентства. По его словам, "будут и другие темы".
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Говоря о конкретных случаях ущемления прав верующих канонической Украинской православной церкви, митрополит Иларион напомнил о неоднократно звучавших заявлениях в связи с захватами храмов УПЦ раскольниками. По его словам, они "осуществлялись при поддержке центральной власти и местных властей". "Они осуществлялись незаконно, оспаривались в судах, и, как правило, общины канонической Церкви выигрывали эти судебные процессы. Тем не менее храмы продолжали и продолжают оставаться в руках раскольников", - отметил представитель РПЦ.
Он добавил, что "Верховная Рада приняла два дискриминационных закона". "Один направлен на переименование Украинской православной церкви в Российскую православную церковь в Украине, хотя она не является" Российской" - она является Украинской, ее члены - это граждане Украины, родившиеся и выросшие в Украине, имеющие украинские паспорта, любящие свою страну. Но задача заключалась в том, чтобы представить Украинскую церковь своего рода иностранным агентом на территории Украины и тем самым способствовать ее дискриминации, а в перспективе полной ликвидации", - убежден митрополит Иларион.
Этой же цели, по его словам, служит и второй недавно принятый закон - о перерегистрации общин. "Он позволяет без больших сложностей и лишнего шума перерегистрировать общины канонической церкви на раскольничьи общины. И в частности, любой захват храма канонической Церкви может быть оправдан при помощи этого закона", - пояснил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что "после того как Порошенко, который был инициатором всех этих дискриминационных мер против Украинской церкви, потерпел позорное поражение на выборах и пришел к власти в Украине новый человек, появилась надежда на то, что действие этих законов будет приостановлено или что они будут вообще отменены как противоречащие в том числе конституции Украины".
"Самое главное, чего мы ожидаем от украинского президента - это не каких-то привилегий в отношении Украинской церкви, не какой-то помощи, а просто того, чтобы он не вмешивался в церковные дела. Пусть политики занимаются своим делом, а Церковь пускай занимается своим делом... Если ослабнет давление на каноническую Украинскую церковь, если прекратится ярко выраженная государственная поддержка раскола, то тогда, конечно, события будут развиваться в нормальном русле. И уже сейчас Украинская православная церковь чувствует некоторую передышку, и, конечно, начало нового президентства - оно вселяет определенные надежды", - заключил митрополит.