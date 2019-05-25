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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл в Страсбурге обсудит украинский вопрос

Вчера, 18:54
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© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
© Фото : предоставлено пресс-службой патриарха Московского и всея Руси
Патриарх Кирилл. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 25 мая - РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе начавшегося в субботу трехдневного визита в Страсбург не только освятит построенный там русский храм, но и обсудит с руководством Совета Европы проблемы верующих Украины, сообщил РИА Новости сопровождающий патриарха глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Главная цель визита патриарха Кирилла в Страсбург - освящение храма Русской православной церкви, который строился на протяжении девяти лет. Визит патриарха никак не связан с темой членства России в Совете Европы, участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы", - сказал митрополит.
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Церковный раскол в незалежной не закончен. Или это размножение почкованием?В некой антиклерикальной сказке Пушкина герой мутит веревкой воду, чтобы чертям жизнь медом не казалась. Не будем называть имени героя, но то, что делает почетный "патриарх" ПЦУ Филарет, очень похоже на его поведение.
Он подчеркнул, что патриарх прибыл в Страсбург именно чтобы освятить храм, а "не для того, чтобы лоббировать российское участие, не для того, чтобы на эту тему вести переговоры".
"Конечно, посещая Страсбург, предстоятель Русской церкви не может не встретиться с генеральным секретарем Совета Европы. Такая встреча намечена. Думаю, что и тематика тех вопросов, которые будут обсуждаться, станет достаточно широкой. Полагаю, что патриарх затронет и ситуацию Украинской православной церкви. В том числе гонения на Церковь, которые были развязаны при предыдущем президенте Украины (Петре – ред.) Порошенко", - заявил митрополит Иларион.
Патриарх Кирилл будет встречаться и с уполномоченным по правам человека Совета Европы. "Думаю, что в беседе будут также затрагиваться эти вопросы (связанные с положением верующих Украины - ред.)", - добавил собеседник агентства. По его словам, "будут и другие темы".
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Говоря о конкретных случаях ущемления прав верующих канонической Украинской православной церкви, митрополит Иларион напомнил о неоднократно звучавших заявлениях в связи с захватами храмов УПЦ раскольниками. По его словам, они "осуществлялись при поддержке центральной власти и местных властей". "Они осуществлялись незаконно, оспаривались в судах, и, как правило, общины канонической Церкви выигрывали эти судебные процессы. Тем не менее храмы продолжали и продолжают оставаться в руках раскольников", - отметил представитель РПЦ.
Он добавил, что "Верховная Рада приняла два дискриминационных закона". "Один направлен на переименование Украинской православной церкви в Российскую православную церковь в Украине, хотя она не является" Российской" - она является Украинской, ее члены - это граждане Украины, родившиеся и выросшие в Украине, имеющие украинские паспорта, любящие свою страну. Но задача заключалась в том, чтобы представить Украинскую церковь своего рода иностранным агентом на территории Украины и тем самым способствовать ее дискриминации, а в перспективе полной ликвидации", - убежден митрополит Иларион.
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Этой же цели, по его словам, служит и второй недавно принятый закон - о перерегистрации общин. "Он позволяет без больших сложностей и лишнего шума перерегистрировать общины канонической церкви на раскольничьи общины. И в частности, любой захват храма канонической Церкви может быть оправдан при помощи этого закона", - пояснил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что "после того как Порошенко, который был инициатором всех этих дискриминационных мер против Украинской церкви, потерпел позорное поражение на выборах и пришел к власти в Украине новый человек, появилась надежда на то, что действие этих законов будет приостановлено или что они будут вообще отменены как противоречащие в том числе конституции Украины".
"Самое главное, чего мы ожидаем от украинского президента - это не каких-то привилегий в отношении Украинской церкви, не какой-то помощи, а просто того, чтобы он не вмешивался в церковные дела. Пусть политики занимаются своим делом, а Церковь пускай занимается своим делом... Если ослабнет давление на каноническую Украинскую церковь, если прекратится ярко выраженная государственная поддержка раскола, то тогда, конечно, события будут развиваться в нормальном русле. И уже сейчас Украинская православная церковь чувствует некоторую передышку, и, конечно, начало нового президентства - оно вселяет определенные надежды", - заключил митрополит.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияУкраинаВ мире
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