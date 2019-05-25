Переговоры с Россией должны быть приоритетом для Украины, считают в ЕП

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Депутат Европарламента Натан Гилл заявил, что переговоры с Россией должны быть приоритетной задачей для Украины.

Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросом возврата пленных из Донбасса независимо от позиции нового президента Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин продолжит взаимодействие с Медведчуком, если он со своей стороны сможет реализовать гуманитарные инициативы, в том числе по вопросу удерживаемых лиц в Донбассе.

При этом ранее бывший президент Украины Петр Порошенко поручил Службе безопасности рассмотреть целесообразность участия Медведчука в переговорах по освобождению пленных в Донбассе. В пятницу глава администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что Медведчук не может представлять Украину на переговорах с РФ.

"В 21 веке в Европе мы ожидаем от политиков, что они будут разговаривать с соседями, а не решать, что это не главный вопрос. Для меня это очень странно. Ведь у вас есть такой человек, который может быть таким переговорщиком, как Виктор Медведчук, который продемонстрировал свое мастерство и способность вести диалог между Украиной и Россией… Поэтому я не согласен с месседжем, который отправили из Киева в Россию и другие страны Европы, что эта задача - не на первом месте. Ведь на самом деле это вопрос номер один", - заявил Гилл в субботу в эфире телеканала NewsOne