Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

Прохожие во время дождя на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Прохожие во время дождя на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Гроза с градом и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы на территории Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

"В ближайшие один-два часа с сохранением до 11:00 26 мая в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град. При грозе порывы ветра 13-18 метров в секунду", — сказал собеседник агентства.