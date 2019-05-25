Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Гроза с градом и ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы на территории Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"В ближайшие один-два часа с сохранением до 11:00 26 мая в Москве ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град. При грозе порывы ветра 13-18 метров в секунду", — сказал собеседник агентства.
В связи с прогнозируемой плохой погодой спасатели рекомендуют парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Если стихия застала на улице, надо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями, отметили в ГУ МЧС.