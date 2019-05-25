В Госдуму внесли проект об изменении порядка подачи исков о защите чести

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Госдуму РФ внесен законопроект о предоставлении истцам права подавать иски о защите чести, достоинства и деловой репутации в суд по месту своего жительства независимо от места нахождения ответчика, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в статью 29 Гражданского процессуального кодекса РФ.

"Иски о защите чести, достоинства и деловой репутации, в том числе о возмещении убытков и (или) компенсации морального вреда, могут быть предъявлены в суд по месту жительства или месту пребывания истца", - говорится в документе.

Авторы подчеркивают, что подача иска о защите чести, достоинства и деловой репутации в суд другого населенного пункта или даже региона РФ и невозможность полноценного участия истца в судебном процессе не способствуют реализации права гражданина на доступ к правосудию в целях защиты своего нарушенного права.

"При вопросах защиты чести, достоинства и деловой репутации общее правило подсудности ставит в заведомо неравное положение истца, чье нарушенное право подлежит защите, по отношению к ответчику, который подлежит привлечению к ответственности за свои действия", - отмечается в пояснительной записке.