Косачев: России надо отстаивать свою позицию по инциденту в Черном море

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что России следует продолжать отстаивать свою позицию по керченскому инциденту, а решение международного трибунала ООН по морскому праву нелегитимно.

В субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное дело задержанных украинских моряков. Кроме того, трибунал постановил, что Россия и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе.

"России следует по-прежнему отстаивать свою позицию, а все попытки Украины интернационализировать конфликтную ситуацию и представить ее в виде неадекватных действий России надо отметать и дальше. Новой власти Украины было бы разумнее признать, мягко говоря, ошибочность действий своих предшественников и решать вопросы в рамках применимых к данному случаю норм права", - написал Косачев в соцсети Facebook

Глава международного комитета СФ сообщил, что считает решение трибунала по морскому праву нелегитимным, потому что инцидент не находится в его юрисдикции. Он подчеркнул, что инцидент в Керчи - дело двух сторон: России и Украины, и одна из них совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны. По его словам, неслучайно новый глава украинского генштаба Руслан Хомчак подтвердил, что отправлять суда в Керченский пролив было опасно. Кроме того, РФ и Украина при подписании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года сделали заявления, которые исключают рассмотрение керченского инцидента в рамках предусмотренных Конвенций процедур.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.