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РИА Новости

Косачев: России надо отстаивать свою позицию по инциденту в Черном море

Вчера, 18:30
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что России следует продолжать отстаивать свою позицию по керченскому инциденту, а решение международного трибунала ООН по морскому праву нелегитимно.
В субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное дело задержанных украинских моряков. Кроме того, трибунал постановил, что Россия и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
Вчера, 18:17
Климкин заявил о "победе" над Россией
"России следует по-прежнему отстаивать свою позицию, а все попытки Украины интернационализировать конфликтную ситуацию и представить ее в виде неадекватных действий России надо отметать и дальше. Новой власти Украины было бы разумнее признать, мягко говоря, ошибочность действий своих предшественников и решать вопросы в рамках применимых к данному случаю норм права", - написал Косачев в соцсети Facebook.
Глава международного комитета СФ сообщил, что считает решение трибунала по морскому праву нелегитимным, потому что инцидент не находится в его юрисдикции. Он подчеркнул, что инцидент в Керчи - дело двух сторон: России и Украины, и одна из них совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны. По его словам, неслучайно новый глава украинского генштаба Руслан Хомчак подтвердил, что отправлять суда в Керченский пролив было опасно. Кроме того, РФ и Украина при подписании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года сделали заявления, которые исключают рассмотрение керченского инцидента в рамках предусмотренных Конвенций процедур.
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Вчера, 15:52
В Крыму отказались признавать решение трибунала по украинским морякам
Три корабля ВМС Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Крымский мост через Керченский пролив
6 мая, 18:23
Эксперт: у нас нет причин оправдываться по инциденту в Керченском проливеРоссия не будет участвовать в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по инциденту в Керченском проливе. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныКонстантин КосачевРоссияУкраинаВ мире
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