Во Франции в акциях "желтых жилетов" участвуют более трех тысяч человек

Всего в акции "желтых жилетов", которая проходила по всей стране, приняли участие более 14 тысяч человек, из них десять тысяч — в Париже.
Всего в акции "желтых жилетов", которая проходила по всей стране, приняли участие более 14 тысяч человек, из них десять тысяч — в Париже.
По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, около полутора тысяч человек были настроены агрессивно, они "пришли, чтобы громить".
По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, около полутора тысяч человек были настроены агрессивно, они "пришли, чтобы громить".
Митингующие провоцировали полицию и нарушали мирный порядок шествия.
Митингующие провоцировали полицию и нарушали мирный порядок шествия.
Участники акции громили кафе и магазины на Елисейских полях, подожгли здание банка, расположенного на первом этаже жилого здания.
Участники акции громили кафе и магазины на Елисейских полях, подожгли здание банка, расположенного на первом этаже жилого здания.
Полиция в ответ применяла слезоточивый газ, дымовые шашки и резиновые пули, а затем была вынуждена пустить в ход водомет.
Полиция в ответ применяла слезоточивый газ, дымовые шашки и резиновые пули, а затем была вынуждена пустить в ход водомет.
В ходе акции "желтых жилетов" в Париже задержаны около 200 человек.
В ходе акции "желтых жилетов" в Париже задержаны около 200 человек.
Протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.
Протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.
Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране.
Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране.
Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.
Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.
По данным соцопросов, больше половины французов выступают за прекращение акций "желтых жилетов".
По данным соцопросов, больше половины французов выступают за прекращение акций "желтых жилетов".
Разбитая витрина в одном из кафе на Елисейских полях в Париже.
Разбитая витрина в одном из кафе на Елисейских полях в Париже.
Всего в акции "желтых жилетов", которая проходила по всей стране, приняли участие более 14 тысяч человек, из них десять тысяч — в Париже.
По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, около полутора тысяч человек были настроены агрессивно, они "пришли, чтобы громить".
Митингующие провоцировали полицию и нарушали мирный порядок шествия.
Участники акции громили кафе и магазины на Елисейских полях, подожгли здание банка, расположенного на первом этаже жилого здания.
Полиция в ответ применяла слезоточивый газ, дымовые шашки и резиновые пули, а затем была вынуждена пустить в ход водомет.
В ходе акции "желтых жилетов" в Париже задержаны около 200 человек.
Протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.
Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране.
Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.
По данным соцопросов, больше половины французов выступают за прекращение акций "желтых жилетов".
Разбитая витрина в одном из кафе на Елисейских полях в Париже.