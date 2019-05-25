Во Франции в акциях "желтых жилетов" участвуют более трех тысяч человек

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В 28-й протестной акции "желтых жилетов" во Франции, по данным на 14.00 (15.00 мск), принимают участие 3,2 тысячи человек, в том числе 1,2 тысячи в Париже, сообщает телеканал В 28-й протестной акции "желтых жилетов" во Франции, по данным на 14.00 (15.00 мск), принимают участие 3,2 тысячи человек, в том числе 1,2 тысячи в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на французское МВД.

Отмечается, что в прошлую субботу, 18 мая, на данный час в акциях протеста участвовали 2,8 тысячи человек, 1,1 тысячи манифестантов вышли на улицы Парижа.

По утверждению префектуры департамента Сомма, в Амьене на севере Франции в акции приняли участие 800 человек. Организаторы заявили, что в манифестации в городе участвовали 2 тысячи человек.

Уточняется, что протестующие бросали предметы в местное отделение банка и отель Carlton. Правоохранительные органы в ответ применили слезоточивый газ. Префектура департамента сообщает о задержании 18 человек, двое из них были помещены под стражу.