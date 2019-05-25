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РИА Новости

Во Франции в акциях "желтых жилетов" участвуют более трех тысяч человек

Вчера, 18:25
811
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкАкция протеста "желтых жилетов" в Париже
Акция протеста желтых жилетов в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Акция протеста "желтых жилетов" в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В 28-й протестной акции "желтых жилетов" во Франции, по данным на 14.00 (15.00 мск), принимают участие 3,2 тысячи человек, в том числе 1,2 тысячи в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на французское МВД.
Отмечается, что в прошлую субботу, 18 мая, на данный час в акциях протеста участвовали 2,8 тысячи человек, 1,1 тысячи манифестантов вышли на улицы Парижа.
Участники акции протеста желтых жилетов в Париже
18 мая, 20:53
Во Франции акция "желтых жилетов" собрала рекордно низкое число участников
По утверждению префектуры департамента Сомма, в Амьене на севере Франции в акции приняли участие 800 человек. Организаторы заявили, что в манифестации в городе участвовали 2 тысячи человек.
Уточняется, что протестующие бросали предметы в местное отделение банка и отель Carlton. Правоохранительные органы в ответ применили слезоточивый газ. Префектура департамента сообщает о задержании 18 человек, двое из них были помещены под стражу.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
Погромы и поджоги в Париже, устроенные "желтыми жилетами"
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк

Всего в акции "желтых жилетов", которая проходила по всей стране, приняли участие более 14 тысяч человек, из них десять тысяч — в Париже.

Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
1 из 11

Всего в акции "желтых жилетов", которая проходила по всей стране, приняли участие более 14 тысяч человек, из них десять тысяч — в Париже.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк

По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, около полутора тысяч человек были настроены агрессивно, они "пришли, чтобы громить".

Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
2 из 11

По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, около полутора тысяч человек были настроены агрессивно, они "пришли, чтобы громить".

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк

Митингующие провоцировали полицию и нарушали мирный порядок шествия.

Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
3 из 11

Митингующие провоцировали полицию и нарушали мирный порядок шествия.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк

Участники акции громили кафе и магазины на Елисейских полях, подожгли здание банка, расположенного на первом этаже жилого здания.

Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
4 из 11

Участники акции громили кафе и магазины на Елисейских полях, подожгли здание банка, расположенного на первом этаже жилого здания.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк

Полиция в ответ применяла слезоточивый газ, дымовые шашки и резиновые пули, а затем была вынуждена пустить в ход водомет.

Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
5 из 11

Полиция в ответ применяла слезоточивый газ, дымовые шашки и резиновые пули, а затем была вынуждена пустить в ход водомет.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк

В ходе акции "желтых жилетов" в Париже задержаны около 200 человек.

Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
6 из 11

В ходе акции "желтых жилетов" в Париже задержаны около 200 человек.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.

Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
7 из 11

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк

Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране.

Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
8 из 11

Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк

Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.

Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
9 из 11

Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк

По данным соцопросов, больше половины французов выступают за прекращение акций "желтых жилетов".

Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
10 из 11

По данным соцопросов, больше половины французов выступают за прекращение акций "желтых жилетов".

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк

Разбитая витрина в одном из кафе на Елисейских полях в Париже.

Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
11 из 11

Разбитая витрина в одном из кафе на Елисейских полях в Париже.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
1 из 11

Всего в акции "желтых жилетов", которая проходила по всей стране, приняли участие более 14 тысяч человек, из них десять тысяч — в Париже.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
2 из 11

По словам министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, около полутора тысяч человек были настроены агрессивно, они "пришли, чтобы громить".

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
3 из 11

Митингующие провоцировали полицию и нарушали мирный порядок шествия.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
4 из 11

Участники акции громили кафе и магазины на Елисейских полях, подожгли здание банка, расположенного на первом этаже жилого здания.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
5 из 11

Полиция в ответ применяла слезоточивый газ, дымовые шашки и резиновые пули, а затем была вынуждена пустить в ход водомет.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
6 из 11

В ходе акции "желтых жилетов" в Париже задержаны около 200 человек.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
7 из 11

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
8 из 11

Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
9 из 11

Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
10 из 11

По данным соцопросов, больше половины французов выступают за прекращение акций "желтых жилетов".

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
11 из 11

Разбитая витрина в одном из кафе на Елисейских полях в Париже.

© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
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