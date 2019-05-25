В ГД предложили дать налоговые послабления производителям российского ПО

"Мы не успеваем с законодательством. Мы ждем инициатив со стороны правительства РФ, но пока их нет. Большой провал между взаимодействием бизнеса и правительственных структур по этому направлению, бизнес не верит, потому что его не слышат. Почему бы не дать налоговые послабления именно производителям программного обеспечения", - цитирует Деньгина пресс- служба ГД.