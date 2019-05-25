Сирийская армия уничтожила ракетные установки террористов, сообщил источник

БЕЙРУТ, 25 мая - РИА Новости. Сирийская армия ответила артиллерийским огнем на обстрелы террористов, уничтожив их ракетные установки на севере провинции Хама, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией на месте.
"Сейчас бои позиционные. Террористы ежедневно обстреливают город Скальбия и окрестные поселения. Практически через день хоронят мирных жителей - жертв обстрелов. Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов", - рассказал собеседник агентства.
По словам источника, террористы концентрируют силы в районе поселения Кафр-Набуда. Армия в свою очередь укрепляет позиции и готовится к возможным новым атакам террористов.
Террористы предприняли за последние несколько дней более трех масштабных попыток атаковать правительственные войска на севере провинции Хама. В ходе атак использовались танки, бронетехника и реактивные системы залпового огня. Все атаки армии удалось успешно отразить, уничтожив множество боевиков и техники.