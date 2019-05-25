Сирийская армия уничтожила ракетные установки террористов, сообщил источник

БЕЙРУТ, 25 мая - РИА Новости. Сирийская армия ответила артиллерийским огнем на обстрелы террористов, уничтожив их ракетные установки на севере провинции Хама, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией на месте.

"Сейчас бои позиционные. Террористы ежедневно обстреливают город Скальбия и окрестные поселения. Практически через день хоронят мирных жителей - жертв обстрелов. Армия отвечает огнем на обстрелы, сегодня уничтожили ракетные установки террористов", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, террористы концентрируют силы в районе поселения Кафр-Набуда. Армия в свою очередь укрепляет позиции и готовится к возможным новым атакам террористов.