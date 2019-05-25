В Госдуме рассказали о преимуществах новой группы по цифровой экономике

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Новая рабочая группа по вопросами цифровой экономики ускорит работу и обсуждение профильных законопроектов, считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

В Крыму 24-25 мая состоялся Совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики под председательством Вячеслава Володина. В нем приняли участие руководители профильных комитетов и депутаты ГД, представители правительства РФ и IT-индустрии, а также эксперты.

"Принято решение создать рабочую группу, куда войдут представители всех профильных комитетов, занимающихся вопросами цифровой экономики. Группа должна помочь ускорить эту работу и обсуждение части законопроектов", - цитирует Левина пресс-служба нижней палаты парламента.

Парламентарий добавил, что законодательство должно, в первую очередь, помогать цифровому бизнесу развиваться.

"Мы хотим напрямую услышать мнение бизнеса, который занимается цифровой экономикой, чтобы компании могли расти, развиваться и быть успешными и конкурентоспособными не только в России, но и зарубежом", - заключил депутат.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина в свою очередь отметила, что Россия "может быть страной не догоняющей, использующей чьи-то технологии, а даже опережающей".