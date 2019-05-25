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РИА Новости

Депутат ЕП Коберн надеется, что Зеленский договорится с Медведчуком

Вчера, 18:05
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CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Депутат Европарламента от Великобритании Дэвид Коберн выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский договорится с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком по путям разрешения конфликта в Донбассе.
Ранее Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросом возврата пленных из Донбасса независимо от позиции нового президента Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин продолжит взаимодействие с Медведчуком, если он со своей стороны сможет реализовать гуманитарные инициативы, в том числе по вопросу удерживаемых лиц в Донбассе. При этом ранее бывший президент Украины Петр Порошенко поручил Службе безопасности рассмотреть целесообразность участия Медведчука в переговорах по освобождению пленных в Донбассе. В пятницу глава администрации Зеленского Андрей Богдан заявил, что Медведчук не может представлять Украину на переговорах с РФ.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
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"Я надеюсь, что каждый хочет мира. Это интересы всех - интересы ЕС, интересы Украины и интересы России - получить мир. Со своей стороны я бы не хотел советовать президенту Украины, что он должен делать, но я надеюсь, что он будет говорить с господином Медведчуком, и они договорятся, как решить эту проблему. Я думаю, что это вопрос разговора. И это действительно единственный способ продвинуться вперед", - заявил Коберн в эфире телеканала NewsOne.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Мужчина с флагами Украины и Евросоюза на границе Словакии и Украины в районе КПП Ужгород-Вишне-Немецкое
22 мая, 10:52
Эксперт рассказал, кто в Европе может помочь решению проблем УкраиныПрезидент России обсудил с лидерами Франции и Германии кризис на Украине. Париж и Берлин способны оказать содействие решению украинского кризиса, такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Павел Фельдман.
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Виктор МедведчукЕвросоюзВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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