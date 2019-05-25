Депутат ЕП Коберн надеется, что Зеленский договорится с Медведчуком

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Депутат Европарламента от Великобритании Дэвид Коберн выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский договорится с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком по путям разрешения конфликта в Донбассе.

Ранее Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросом возврата пленных из Донбасса независимо от позиции нового президента Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин продолжит взаимодействие с Медведчуком, если он со своей стороны сможет реализовать гуманитарные инициативы, в том числе по вопросу удерживаемых лиц в Донбассе. При этом ранее бывший президент Украины Петр Порошенко поручил Службе безопасности рассмотреть целесообразность участия Медведчука в переговорах по освобождению пленных в Донбассе. В пятницу глава администрации Зеленского Андрей Богдан заявил, что Медведчук не может представлять Украину на переговорах с РФ.

"Я надеюсь, что каждый хочет мира. Это интересы всех - интересы ЕС, интересы Украины и интересы России - получить мир. Со своей стороны я бы не хотел советовать президенту Украины, что он должен делать, но я надеюсь, что он будет говорить с господином Медведчуком, и они договорятся, как решить эту проблему. Я думаю, что это вопрос разговора. И это действительно единственный способ продвинуться вперед", - заявил Коберн в эфире телеканала NewsOne.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.