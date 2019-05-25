Пострадавших в ДТП под Саратовом доставили в больницу под Волгоградом

САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Всех пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Саратовской области госпитализировали в Камышинскую районную больницу соседней Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Ранее в областном УГИБДД сообщили, что микроавтобус, следовавший из Оренбурга в Махачкалу, в субботу, по предварительным данным, при обгоне столкнулся с фурой Volvo и вылетел в кювет на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области. По данным ГИБДД, из 13 человек, находившихся в маршрутке, в больницу отправлены 11 пассажиров. В минздраве области сообщали, что госпитализированы девять человек, детей и беременных среди них нет.
"ДТП произошло на границе с Волгоградской областью, пострадавшие госпитализированы в Камышинскую районную больницу, их состояние оценивается от удовлетворительного до средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.