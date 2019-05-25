Пострадавших в ДТП под Саратовом доставили в больницу под Волгоградом

Ранее в областном УГИБДД сообщили, что микроавтобус, следовавший из Оренбурга в Махачкалу, в субботу, по предварительным данным, при обгоне столкнулся с фурой Volvo и вылетел в кювет на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области. По данным ГИБДД, из 13 человек, находившихся в маршрутке, в больницу отправлены 11 пассажиров. В минздраве области сообщали, что госпитализированы девять человек, детей и беременных среди них нет.