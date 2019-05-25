Режиссер Балагов получил награду федерации кинопрессы на Каннском фестивале

КАНН, 25 мая — РИА Новости. Молодой российский режиссер Кантемир Балагов получил награду Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ (FIPRESCI) Каннского кинофестиваля за фильм "Дылда", передает корреспондент РИА Новости.

Накануне Балагов получил приз за режиссуру секции "Особый взгляд" — второй по значимости программе, в которую отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты. Балагов принял участие в ней во второй раз.

В субботу перед торжественной церемонией закрытия состоялось вручение параллельных наград. Работу Балагова отметили в ФИПРЕССИ.

Фильм рассказывает о жизни двух девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года. Роли исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие.

Приз Экуменического жюри получила драма "Тайная жизнь" американского режиссера Терренса Малика. Фильм основан на реальных событиях — его героя, австрийца Франца Егерштеттера, в 2007 году Римско-католическая церковь причислила к лику святых. Он оказывал активное сопротивление немецким оккупантам после аншлюса Австрии, во время Второй мировой войны отказался вступить в ряды нацистской армии, поскольку это противоречило его убеждениям. В августе 1943 года Егерштеттера приговорили к смертной казни через гильотину за саботаж военного призыва.

Приза ФИПРЕССИ также удостоился фильм "Маяк" режиссера Роберта Эггерса, главные роли в котором исполнили Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо. Картину показали в программе "Двухнедельник режиссеров".