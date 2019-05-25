Первого замглавы Балашихи арестовали по обвинению в крупной взятке

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Первый заместитель главы администрации города Балашиха арестован за получение взятки в 4 миллиона рублей, сообщает ГСУСК по Московской области.

Согласно информации на сайте властей Балашихи, должность первого заместителя главы администрации занимает Алексей Коваль.

"Предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.