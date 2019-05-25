Патриарх Кирилл прибыл в Страсбург для освящения русского храма

СТРАСБУРГ, 25 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел в субботу с трехдневным визитом в Страсбург, чтобы освятить русский храм Всех Святых, построенный в самом сердце объединенной Европы, и встретиться с руководством Совета Европы.

Великое освящение русского храма Всех Святых в Страсбурге намечено на утро воскресенья.

"Это долгожданное и радостное для прихожан Русской православной церкви во Франции событие. Храм строился на протяжении долгих лет - и его освящение станет новым этапом в жизни православной общины Франции. В рамках визита запланированы также встречи предстоятеля Русской церкви с представителями Римо-Католической церкви и с руководством Совета Европы", - сказал РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Как ожидается, в ходе трехдневного визита патриарх Кирилл встретится с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом и постоянными представителями стран-членов СЕ, с комиссаром по правам человека СЕ Дуней Миятович, мэром Страсбурга Роланом Рисом, архиепископом Люком Равелем. Кроме того, предстоятель Русской церкви посетит концерт хора Киевских духовных школ.

Белокаменный шатровый храм Всех Святых расположился в живописном районе Страсбурга, где сливаются река Иль и канал Марн, в десяти минутах ходьбы от важнейших европейских институтов — Совета Европы, Страсбургского суда по правам человека и Европарламента. Он стал одной из культурных достопримечательностей города, подобно русским церквям в Париже, Ницце и Каннах. Некоторые уже называют его "жемчужиной" или "белым лебедем Страсбурга".

Шатровый стиль, зародившийся на Руси в XVI веке, представлен в Москве такими шедеврами архитектуры, как ансамбль храма Вознесения в Коломенском и собор Василия Блаженного на Красной площади. В храме Всех Святых в Страсбурге отчетливо прослеживаются наиболее яркие традиции белокаменной шатровой архитектуры. В его основании лежит восьмерик, на котором покоится 15-метровый купол в форме шестигранного шатра, увенчанный золотой луковичной главкой. Храм украшен тремя ярусами закомар (арочными элементами, напоминающими языки пламени) с ажурными подзорами (золочеными металлическими орнаментами в отделке крыши). Уникальным решением стало создание внутри храма системы скрытых от глаза источников света, создающих образ "света Небесного".