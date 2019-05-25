Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

По словам Соловьева, беседа длилась достаточно долго и прошла без "рукоприкладства". Телеведущий показал собеседнику фото и видео с теми участниками протестов, к которым относилось высказывание про "бесов". По словам журналиста, кадры вызвали у Дербенева "разную" реакцию.