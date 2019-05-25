Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев рассказал подробности встречи с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов". В ответ Дербенев пообещал "дать леща" телеведущему за оскорбления.
По словам Соловьева, беседа длилась достаточно долго и прошла без "рукоприкладства". Телеведущий показал собеседнику фото и видео с теми участниками протестов, к которым относилось высказывание про "бесов". По словам журналиста, кадры вызвали у Дербенева "разную" реакцию.
"Но он согласился с тем, что большинство этих людей сложно назвать нормальными. Чего-то он не видел. Расхождений у нас было не так много", — отметил Соловьев в комментарии РБК.
Также он добавил, что, как оказалось, Дербенев слышал лишь вырванные из контекста фразы из радиоэфира.
Сам активист сообщил о встрече в Facebook, однако обещал опубликовать пост о ней позже.