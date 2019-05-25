В Госдуме прокомментировали решение трибунала по делу украинских моряков

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Украине для переговоров с Россией нельзя делать отсылку только к освобождению украинских моряков и кораблей, решение Международного трибунала по морскому праву непрофессионально и принято в одностороннем порядке, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

В субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом трибунал не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное дело задержанных украинских моряков. Кроме этого, трибунал постановил, что Россия и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение РФ решения Международного трибунала ООН может привести к разблокированию переговоров между Киевом и Москвой. Российский МИД отметил, что в ходе последующего арбитражного разбирательства намерен отстаивать свою позицию, в том числе об отсутствии у трибунала юрисдикции рассматривать этот вопрос.

"Для переговоров с Россией нельзя делать отсылку только лишь к этому эпизоду. Для того, чтобы делать какой-то шаг на пути решения проблем своих и желания найти компромисс с Россией, (Зеленскому) нужно в первых указах своих отменить все решения, указы, которые принимал (экс-президент Петр – ред.) Порошенко в отношении России", - сказал РИА Новости Водолацкий.

Парламентарий подчеркнул, что международный трибунал принял это решение в одностороннем порядке. "Военные моряки, выполняя преступный приказ Порошенко и министра обороны, совершили преступление. Они нарушили границу Российской Федерации. По всем международным законам они преступники. И трибунал, который принял сегодня такое решение, он является непрофессиональным", - заключил депутат.