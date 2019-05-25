При ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали девять человек

САРАТОВ, 25 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Девять пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры в Саратовской области госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
© Фото : пресс-служба УГИБДД по Саратовской областиДТП на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области. 25 мая 2019
© Фото : пресс-служба УГИБДД по Саратовской области
ДТП на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области. 25 мая 2019
Ранее в областном УГИБДД сообщили, что микроавтобус, следовавший из Оренбурга в Махачкалу, в субботу, по предварительным данным, при обгоне столкнулся с фурой Volvo и вылетел в кювет на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области. По данным ГИБДД, из 13 человек, находившихся в маршрутке, в больницу отправлены 11 пассажиров, детей среди них нет.
"По предварительным данным, девять человек пострадали, все взрослые, детей нет, беременных нет. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - сказала собеседница агентства.