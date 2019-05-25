Трамп надеется сделать торговлю с Японией более честной

"США и Япония ведут напряженные переговоры по двустороннему соглашению о торговле, которое было бы выгодно обеим нашим странам. Но я надеюсь, что теперь она будет более честной. Я думаю, мы сделаем это. В течение ближайших нескольких месяцев я надеюсь сделать большое заявление", - приводит слова Трампа телеканал NHK.