Следующее заседание Совета по цифровой экономике ГД может пройти в Сколково

"Есть предложение провести следующее заседание Совета в Сколково… К концу июня мы выйдем на понимание, сколько законопроектов у нас будет внесено правительством или депутатами. Для нас это важно, потому что мы обеспечим через площадку ГД обратную связь и коммуникацию как с представителями правительства, так и с представителями бизнеса", - сказал он.