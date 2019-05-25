Следующее заседание Совета по цифровой экономике ГД может пройти в Сколково

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил провести следующее заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики в Сколково, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
"Есть предложение провести следующее заседание Совета в Сколково… К концу июня мы выйдем на понимание, сколько законопроектов у нас будет внесено правительством или депутатами. Для нас это важно, потому что мы обеспечим через площадку ГД обратную связь и коммуникацию как с представителями правительства, так и с представителями бизнеса", - сказал он.
Спикер Госдумы отметил, что в конце июня запланировано проведение больших парламентских слушаний по развитию цифровой экономики.
В 2017 году в нижней палате парламента был создан совет при председателе Госдумы по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, в который входят парламентарии, представители профильных министерств и IT- отрасли.