Порошенко ждет действий по освобождению заключенных в России украинцев

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому и его команде не ждать "импульса от общества" в вопросе освобождения в России украинских заключенных.

Международный трибунал ООН по морскому праву в субботу постановил, что России следует немедленно освободить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, и вернуть Украине буксир и два катера, задержанных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. При этом трибунал не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное дело задержанных моряков. Российский МИД отметил, что в ходе последующего арбитражного разбирательства намерен отстаивать свою позицию, в том числе об отсутствии у трибунала юрисдикции рассматривать этот вопрос.

Как написал Порошенко на своей странице в Facebook , администрации президента Украины "следовало бы не ждать импульса от общества, а самим формировать повестку дня по освобождению Кремлем украинских заложников и оккупированных территорий". "Уже не до шуток - время действовать", - отметил Порошенко.

Экс-президент поблагодарил украинских дипломатов и поприветствовал решение трибунала, назвав его подтверждением "правильности выбранной нами стратегии". "Гарантия нашей победы - это сохранение международного фронта поддержки Украины в единстве и солидарности", - подчеркнул Порошенко.