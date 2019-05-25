Россия получила приглашение на торжества в годовщину высадки в Нормандии

ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Россия получила приглашение на торжества, посвященные 75-летию высадки союзников в Нормандии, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во Франции.
"Россия получила циркулярную ноту с приглашением на торжества в Нормандии", - сказал собеседник агентства.
23 мая, 16:42С ошибочкой вышло. США выпустили монету в честь "победы без СССР"Юбилейной монете, выпущенной в США к 75-летию окончания Второй мировой, явно чего-то не хватает. Но не успеет любопытный гражданин задаться вопросом, а где же русский флаг, как ему тут же – второе событие. И все сразу оказывается на своих местах.
Союзные войска начали высаживаться на севере Франции в Нормандии 6 июня 1944 года, открыв "второй фронт" против нацистских войск в Европе. Высадка стала крупнейшей в истории десантной операцией.
Ранее стало известно, что приглашение президенту РФ Владимиру Путину на торжества в Нормандии не направлялось, поскольку французская сторона будет представлена на уровне премьер-министра. В Елисейском дворце пояснили, что по сложившейся традиции торжественные мероприятия в круглые даты, например, по случаю 70-летия, проходят при участии главы государства, тогда как на 75-летии присутствует глава правительства Франции.
В администрации французского премьера - Матиньонском дворце - не ответили на вопрос РИА Новости о том, направлялось ли приглашение главе российского правительства.
Пять лет назад президент РФ Владимир Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников, в рамках этих мероприятий он провел две беседы с президентом США, этот пост тогда занимал Барак Обама.
Нынешний президент США Дональд Трамп, как сообщали американские СМИ, заявлял, что посетит Нормандию, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск во Франции.