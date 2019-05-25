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РИА Новости

В МИД РФ прокомментировали решение трибунала по делу украинских моряков

Вчера, 17:19
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© Фото : ФСБ РФКорабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© Фото : ФСБ РФ
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Конвенция по морскому праву не может применяться при рассмотрении инцидента с задержанием украинских кораблей в Керченском проливе, а Международный трибунал ООН по морскому праву не обладает юрисдикцией, чтобы разбирать такие споры. Так в России прокомментировали решение трибунала в Гамбурге.
Сегодня трибунал по морскому праву вынес решение по иску Киева и постановил, что Россия должна освободить 24 украинских военнослужащих и вернуть три корабля, задержанных в ноябре в Керченском проливе.
Малый бронированный артиллерийский катер Никополь и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
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При этом трибунал не считает необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное преследование моряков и воздержаться от возбуждения новых дел.
Решения трибунала в Гамбурге являются окончательными и обязательными для выполнения участвующими в споре сторонами. Россия и Украина должны представить свои отчеты не позже 25 июня.

Ответ МИД

Слушания по этому делу шли в Гамбургском трибунале с 10 мая. Но Россия заранее заявила, что не будет в них участвовать, так как у трибунала нет юрисдикции для рассмотрения этого инцидента. Эту позицию подтвердил и российский МИД.
Ведомство отметило, что в данном случае Конвенция ООН по морскому праву применяться не может, и подчеркнуло, что Россия намерена последовательно отстаивать свою позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать эту ситуацию.
"Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь", — заключили дипломаты.
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"Нелогичное решение"

В Крыму заявили, что решение Гамбургского трибунала исполнению не подлежит.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов назвал решение нелогичным и обратил внимание на то, что оно принято не единогласно: некоторые судьи высказали особое мнение.
"На военные корабли не распространяется юрисдикция данного трибунала, и Конвенция по морскому праву здесь также неактуальна. Россия законно отреагировала на нарушение своей государственной границы", — добавил он.
По словам Молохова, трибунал сделал особый акцент на иммунитет военных кораблей и гуманитарные аспекты.
"Я считаю, что никакой иммунитет на задержанных украинских моряков, которым инкриминируется уголовное правонарушение, не распространяется. Если они военнопленные, а не уголовники, как утверждает украинская сторона, то Конвенция по морскому праву тем более не регулирует деятельность военных кораблей, это иная сфера международного публичного права", — считает он.
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Вчера, 16:14
Эксперт считает, что России надо выполнить решение морского трибунала

"Выполнять нет смысла"

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Александр Шерин считает требование освободить украинские корабли и моряков политическим.
"Потому что до этого решения очень многие страны отказывали Российской Федерации в заходе в порты наших кораблей. Для нас сегодня ничего не изменится", — сказал он РИА Новости.
Парламентарий добавил, что не видит смысла выполнять решение трибунала.
"Когда границу государственную Российской Федерации нарушают, это Российская Федерация единолично принимает все необходимые меры для защиты своей государственной границы и морских рубежей. Там нет никаких международных организаций", — отметил он.
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Мнение экспертов

Решение трибунала по морскому праву не имеет для России юридической силы, сказала РИА Новости кандидат юридических и политологических наук, доцент РАНХиГС при президенте России Кира Сазонова.
Она пояснила, что Россия, подписывая документ о создании этого трибунала и Конвенцию ООН по морскому праву, сделала важную оговорку: юрисдикция Гамбургского трибунала не будет для нее обязательной, если какое-либо дело будет касаться непосредственно национального суверенитета и безопасности.
"То есть мы не можем позволить трибуналу, который достаточно утилитарный орган и занимается вопросами судоходства, рыболовства и так далее, мы не можем позволить данному органу решать вопросы, связанные с суверенитетом и национальной безопасностью", — добавила Сазонова.
Она отметила, что после воссоединения Крыма с Россией все, что касается Керченского пролива, относится к вопросам внутреннего суверенитета.
"Поэтому трибунал нам не нужен, и мы абсолютно укладываемся в эту оговорку. В принципе, Российская Федерация может совершенно не переживать и расслабиться", — считает она.
Гендиректор исследовательского агентства Infranews, транспортный эксперт Алексей Безбородов также отметил, что России не обязательно исполнять решение Гамбургского трибунала.
"Морской трибунал полномочен решать коммерческие споры и вопросы, все, что касается суверенитета стран, не относится к его юрисдикции. Трибунал — это высшая точка коммерческого арбитража с точки зрения конфликта, который не нашел разрешения в местном арбитраже. Отказ от участия в процессе, неподача апелляций и нереагирование на призывы участвовать в процессе — это изначальное непризнание любого решения, которое может быть вынесено", — отметил он.
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Провокация в Керченском проливе

Двадцать пятого ноября два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказалось 24 военных, в том числе два cотрудника СБУ. Позже всех их арестовали по обвинению в незаконном пересечении государственной границы.
Владимир Путин подчеркнул, что пограничники выполнили свой долг по защите рубежей России. Инцидент же в Керченском проливе, по мнению главы государства, был заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныМеждународный трибунал ООН по морскому правуРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Выпустить всех. По амнистии. И дата хорошая намечается 9 мая 2025 года - 80 лет победы в ВОВ.
25 мая, 18:04
sizif8
1045410021
Этот вердикт можно и нужно трактовать как акт агрессии нового типа против России. Следует возбудить соответствующее производство для установления круга лиц организаторов и участников агрессии. Ответом должна быть реакция Госдумы по изменению статей Конституции о приоритете международного права.
25 мая, 17:43
Владислав Юрченко
16750007
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