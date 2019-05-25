Под Саратовом микроавтобус столкнулся с фурой

САРАТОВ, 25 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. В Саратовской области в ДТП с участием микроавтобуса и фуры пострадали 11 человек, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного управления ГИБДД Елена Морозова.
© Фото : пресс-служба УГИБДД по Саратовской областиДТП на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области. 25 мая 2019
© Фото : пресс-служба УГИБДД по Саратовской области
ДТП на трассе Сызрань - Саратов - Волгоград в Красноармейском районе Саратовской области. 25 мая 2019
Авария произошла около 15:30 (14:30 мск) в Красноармейском районе, на 426-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.
По данным ГИБДД, микроавтобус Peugeot Boxer, ехавший из Оренбурга в Махачкалу, пытался совершить маневр обгона, столкнулся с фурой Volvo и съехал в кювет. В микроавтобусе было 13 человек.
Пострадавших доставили в Камышинскую районную больницу в соседней Волгоградской области. По данным регионального комитета здравоохранения, всего получили травмы десять человек.
"Два человека направлены в травмпункт с легкой степенью травм, одна пациентка в реанимации, состояние тяжелое. Состояние остальных – средней тяжести", — сообщили в ведомстве.
Детей среди пострадавших нет.
ГИБДД проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.