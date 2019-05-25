Эстонский министр пообещала говорить только на родном языке в ходе визитов

ТАЛЛИН, 25 мая — РИА Новости. Министр внешней торговли и информационных технологий Эстонии, член националистической Консервативной народной партии (EKRE) Керт Кинго заявила, что в ходе зарубежных визитов будет говорить только на эстонском языке, за что подверглась критике со стороны ряда политиков, сообщил в субботу Sputnik Эстония.
По данным издания, министр собирается во время выполнения должностных обязанностей выбираться за рубеж как можно реже, но если ехать будет необходимо, она будет говорить только по-эстонски. "Представители многих стран говорят на своем языке, и это соответствует взглядам нашей партии", — сказала Кинго, добавив, что использование переводчика не связано с ее незнанием иностранного языка. На следующей неделе Кинго предстоит поездка в столицу Канады Оттаву, где пройдет встреча министров на высшем уровне, но как она будет точно называться, министр вспомнить не смогла.
Высказывания Кинго вызвали шквал критики со стороны ряда эстонских политиков. Экс-премьер Эстонии, член оппозиционной Реформистской партии Таави Рыйвас написал в соцсетях, что задачами министра внешней торговли является посещение разных стран, помощь эстонским предприятиям в выходе на внешние рынки, привлечение в Эстонию инвестиций. "Это надо делать не на одном, а на нескольких иностранных языках, воодушевляя аудитории своими речами и лекциями. Правильный человек в этой роли может существенно увеличить значимость Эстонии", — отметил Рыйвас.
Евродепутат, реформист Урмас Паэт считает, что министр не понимает своих задач и в таком случае эта должность не только не имеет смысла, но и может навредить. "Роль министра внешней торговли заключается в том, чтобы помочь эстонским предприятиям получить доступ к внешним рынкам, а для этого надо общаться, общаться и еще раз общаться. Прежде всего за границей и прежде всего на английском языке. К сожалению, при непонимании министром своих задач эта должность не только не имеет смысла, но и может навредить. Печально", — написал Паэт в Facebook.
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Глава непарламентской партии "Эстония 200" Кристина Каллас удивлена заявлениями Кинго. "Человек на высокой должности, отвечающий за внешнюю торговлю в стране, не владеет языками, не хочет путешествовать и отправляется представлять мою страну на встречу на высшем уровне, где происходит "что-то связанное с открытым государством". Хотя я и думала, что уровень компетенции министров ниже уже упасть не может, то теперь в очередной раз вынуждена признать, что это еще не предел", — пишет Каллас в Facebook.
EKRE резко выступает против миграционной политики ЕС, представители партии неоднократно выступали с ксенофобскими и антисемитскими заявлениями, критиковали местных журналистов, которые, по мнению EKRE, необъективно пишут о деятельности партии, а также неуважительно высказывались о русскоязычном населении республики.