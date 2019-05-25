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РИА Новости

Эстонский министр пообещала говорить только на родном языке в ходе визитов

Вчера, 17:04
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ТАЛЛИН, 25 мая — РИА Новости. Министр внешней торговли и информационных технологий Эстонии, член националистической Консервативной народной партии (EKRE) Керт Кинго заявила, что в ходе зарубежных визитов будет говорить только на эстонском языке, за что подверглась критике со стороны ряда политиков, сообщил в субботу Sputnik Эстония.
По данным издания, министр собирается во время выполнения должностных обязанностей выбираться за рубеж как можно реже, но если ехать будет необходимо, она будет говорить только по-эстонски. "Представители многих стран говорят на своем языке, и это соответствует взглядам нашей партии", — сказала Кинго, добавив, что использование переводчика не связано с ее незнанием иностранного языка. На следующей неделе Кинго предстоит поездка в столицу Канады Оттаву, где пройдет встреча министров на высшем уровне, но как она будет точно называться, министр вспомнить не смогла.
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Высказывания Кинго вызвали шквал критики со стороны ряда эстонских политиков. Экс-премьер Эстонии, член оппозиционной Реформистской партии Таави Рыйвас написал в соцсетях, что задачами министра внешней торговли является посещение разных стран, помощь эстонским предприятиям в выходе на внешние рынки, привлечение в Эстонию инвестиций. "Это надо делать не на одном, а на нескольких иностранных языках, воодушевляя аудитории своими речами и лекциями. Правильный человек в этой роли может существенно увеличить значимость Эстонии", — отметил Рыйвас.
Евродепутат, реформист Урмас Паэт считает, что министр не понимает своих задач и в таком случае эта должность не только не имеет смысла, но и может навредить. "Роль министра внешней торговли заключается в том, чтобы помочь эстонским предприятиям получить доступ к внешним рынкам, а для этого надо общаться, общаться и еще раз общаться. Прежде всего за границей и прежде всего на английском языке. К сожалению, при непонимании министром своих задач эта должность не только не имеет смысла, но и может навредить. Печально", — написал Паэт в Facebook.
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Глава непарламентской партии "Эстония 200" Кристина Каллас удивлена заявлениями Кинго. "Человек на высокой должности, отвечающий за внешнюю торговлю в стране, не владеет языками, не хочет путешествовать и отправляется представлять мою страну на встречу на высшем уровне, где происходит "что-то связанное с открытым государством". Хотя я и думала, что уровень компетенции министров ниже уже упасть не может, то теперь в очередной раз вынуждена признать, что это еще не предел", — пишет Каллас в Facebook.
EKRE резко выступает против миграционной политики ЕС, представители партии неоднократно выступали с ксенофобскими и антисемитскими заявлениями, критиковали местных журналистов, которые, по мнению EKRE, необъективно пишут о деятельности партии, а также неуважительно высказывались о русскоязычном населении республики.
Дом правительства Эстонии
23 мая, 14:37
В Эстонии ‒ смутные времена и "мутные" политики. Даже президенту стыдноВ эстонском правительстве ‒ новые лица и более свободные манеры. Эти люди легко произносят во всеуслышание то, что их предшественники говорили только "на кухне". И как-то все сразу стало ясно.
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