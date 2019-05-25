Эстонский министр пообещала говорить только на родном языке в ходе визитов

По данным издания, министр собирается во время выполнения должностных обязанностей выбираться за рубеж как можно реже, но если ехать будет необходимо, она будет говорить только по-эстонски. "Представители многих стран говорят на своем языке, и это соответствует взглядам нашей партии", — сказала Кинго, добавив, что использование переводчика не связано с ее незнанием иностранного языка. На следующей неделе Кинго предстоит поездка в столицу Канады Оттаву, где пройдет встреча министров на высшем уровне, но как она будет точно называться, министр вспомнить не смогла.