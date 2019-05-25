МИД Украины выразил протест из-за визита Вячеслава Володина в Крым

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Крым, говорится в заявлении на сайте ведомства в субботу.
В Крыму 24-25 мая под председательством Володина проходит заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, в ходе которого депутаты обсуждают с экспертами законодательные решения, необходимые для развития цифровой экономики в России.
Как говорится в сообщении, МИД Украины выражает "решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом" Володина в Крым. В Киеве назвали визит "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".