МИД Украины выразил протест из-за визита Вячеслава Володина в Крым

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина в Крым, говорится в заявлении на сайте ведомства в субботу.

В Крыму 24-25 мая под председательством Володина проходит заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, в ходе которого депутаты обсуждают с экспертами законодательные решения, необходимые для развития цифровой экономики в России.

Как говорится в сообщении, МИД Украины выражает "решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом" Володина в Крым. В Киеве назвали визит "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".