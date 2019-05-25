Володин предложил распространить программу "Безопасный город" на всю страну

В Крыму 24-25 мая под председательством Володина проходит заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, в ходе которого депутаты обсуждают с экспертами законодательные решения, необходимые для развития цифровой экономики в России.

"Мы инициировали в одном из городов моего избирательного округа эту программу в качестве пилотного проекта. В ее основе - установка видеокамер на всех остановках и в местах скопления людей и внедрение программы распознавания лиц… Хорошо, если эта программа будет поддержана на федеральном уровне для того, чтобы облегчить работу правоохранительных органов", - передает слова Володина пресс- служба ГД.