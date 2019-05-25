Прокуратура проверит ЧП с повреждением тросом самолета, летевшего в Ижевск

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности полетов после инцидента с повреждением тросом самолета, летевшего из Москвы в Ижевск, сообщила РИА Новости представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

По предварительным данным, в пятницу при подготовке к вылету воздушного судна, следовавшего рейсом Москва – Ижевск, работниками наземных служб не был отцеплен трос заземления. При выпуске шасси трос размотался и повредил фюзеляж воздушного судна. Посадка самолета прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал, организована доследственная проверка, отмечали в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

"Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов в связи с инцидентом с тросом заземления на воздушном судне, летевшем рейсом Москва - Ижевск", - сказала Короткова.