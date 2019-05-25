Депутат Верховной Рады Бойко призвал оппозиционеров Украины объединиться

Раскол в "Оппозиционном блоке" произошел осенью 2018 года. Тогда ее сопредседатель Бойко подписал соглашение с лидером партии "За життя" Вадимом Рабиновичем о создании "Оппозиционной платформы - За жизнь". Часть "Оппозиционного блока", включая Бориса Колесникова, Александра Вилкула и Вадима Новинского, выступили против объединения двух сил.

"Мы готовы к объединению. Раскол в "Оппозиционном блоке", который произошел в ноябре прошлого года – не нами был инициирован, это была инициатива бизнес-крыла фракции. Тем не менее мы готовы к объединению, потому что сегодня как никогда избиратели требуют от нас объединения для решения ключевых для людей и страны проблем. И ради этого мы отбросим все амбиции и будем объединяться", — цитирует партия заявление Бойко.