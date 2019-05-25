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РИА Новости

Фракция "евроскептиков" в ЕП поднимет тему отмены санкций против России

Вчера, 16:24
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© AFP 2019 / Bertrand GuayДепутат Европарламента Брюно Гольниш
Депутат Европарламента Брюно Гольниш
© AFP 2019 / Bertrand Guay
Депутат Европарламента Брюно Гольниш. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Выступающие за улучшение отношений с РФ национальные политические силы, которые планируют объединиться по итогам выборов в Европарламент, намерены сформировать в нем значительную фракцию и претендовать на руководящие посты, а также поднимать вопрос об отмене санкций, заявил в интервью РИА Новости европарламентарий, французский политик Брюно Гольниш.
Выборы в Европарламент проходят 23-26 мая в 28 странах-членах Евросоюза. Свыше 400 миллионам граждан ЕС, имеющим право голоса, предстоит избрать 751 депутата. Внимание на этих выборах приковано к тому, смогут ли ключевые партии мейнстрима, задававшие тон политики в последние годы, отстоять свои позиции в ЕП на фоне усиления "евроскептических" и консервативных сил, которым прогнозы прочат третью или четвертую по величине фракцию.
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"Евроскептики" ждут прорыва

Отвечая на вопрос, смогут ли силы "евроскептиков" получить больше мандатов на этих выборах, евродепутат, выходец из французского "Национального объединения" (бывший "Нацфронт"), отвечает утвердительно. "Это абсолютно осуществимо. И значительный рывок будет по всей Западной Европе", - заявил он в преддверии выборов.
"Хотя нас называют евроскептиками, но мы не против самого европейского сотрудничества, мы настроены скептически и даже критически в отношении направления развития Европы. Нас называют еще и популистами, несомненно, потому что мы все ближе к народным настроениям. Сейчас "Национальное объединение" во Франции идет вплотную к президентскому движению. В Италии глава МВД Маттео Сальвини с его "Лигой", несомненно, будут в лидерах. У нас также есть в ЕП небольшая фракция "Европа наций и свобод", представленная разными странами, и среди них будут те, кто вернется в более многочисленном составе после выборов 26 мая", - считает евродепутат.
При этом он отметил, что "не хотел делать конкретных прогнозов, потому что это вопрос каждой отдельной страны", но в Италии результат может быть близок к 30%, во Франции - в районе 25%, что поставит "Нацобъединение" Марин Ле Пен "на один уровень с проправительственной партией". Гольниш также считает возможными хорошие результаты в Чехии и Испании.
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Надежды на крупную фракцию

По его оценкам, "фракция, в которой состоит "Лига", "Австрийская партия свободы", "Национальное объединение", будет важной политической группой". "Есть также большая фракция консерваторов в ЕП, но она пострадает от выхода британских депутатов. Проблема будет теперь заключаться в том, чтобы понять, что будут делать поляки", - сказал Гольниш.
Он объяснил, что польские коллеги "в достаточной степени колеблются, потому что мы во Франции и наши союзники в Италии и Австрии выступаем за лучшие отношения с РФ, мы не считаем, что Россия представляет угрозу, мы хотим снять абсурдные экономические санкции, которые вредят торговле с РФ".
"Мы также выступаем за балансировку международной обстановки с большей долей, отведенной России и, возможно, Китаю. Я думаю, что это вызывает определенные опасения и недопонимание у польских коллег. Но с ними или без них, защитники национальных идентичностей объединятся и создадут очень важную фракцию", - заявил он.
"Я не специалист по опросам, но я хотел бы сказать, что, конечно, в ЕП это будет одна из основных политических фракций нового состава, которая будет состоять из людей, объединившихся для защиты национальной идентичности от глобализации", - добавил политик.
Гольниш напомнил, что назначения в Еврокомиссию происходят через решения стран, "поэтому комиссар, которого может назначить Маттео Сальвини, не будет таким же, каким был комиссар, внесенный (экс-премьером Маттео) Ренци". "Это очевидно. Тем не менее, уже в каком-то смысле ясно, что внутри ЕК произойдут изменения", - полагает он.
Глава Еврокомиссии не избирается напрямую европейскими гражданами, однако результаты выборов в ЕП окажут влияние на выбор и согласование будущей кандидатуры. На пост претендуют политики, выдвинутые в качестве "ведущего кандидата" (spitzenkandidat) представленными в ЕП панъевропейскими партиями. Та политическая сила, которая получает наилучший результат в ЕП, получает и наибольшие шансы провести своего кандидата. Окончательно преемник утверждается после голосования лидерами стран ЕС в Евросовете – это должно произойти в июне - и одобрения всем составом ЕП.
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе
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Против продления санкций

Депутат также считает, что "в самом Европарламенте можно будет сформировать и блокирующее меньшинство".
"Мы можем претендовать на посты вице-спикеров, на руководство в парламентских комитетах. Мы хотим применения правила пропорциональности, и если посты будут распределены с соблюдением этого принципа, то очевидно, что у нас будет некоторое количество ключевых постов, например, в парламентских делегациях, ответственных за отношения с иностранными государствами. Это существенным образом изменит положение вещей", - говорит Гольниш.
Отвечая на вопрос, будет ли фракция поднимать вопрос российских санкций, евродепутат отметил, что "это наше общее намерение".
"Мы против продолжения политики экономических санкций. Что касается конфликта на Украине, то это болезненный конфликт, но мы полагаем, что мы должны ограничиваться предложением посредничества для мирного урегулирования, а также улучшения отношений с РФ", - сказал он, отметив, что ситуация меняется и в самом Совете ЕС, отвечающем за принятие санкций.
"Достаточно того, чтобы некоторые государства оторвались от общей демонстрируемой в последнее время позиции, и вся система санкций рухнет", - сказал евродепутат.
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В декабре прошлого года ЕС обнародовал решение о продлении экономических санкций в отношении России еще на полгода, до 31 июля 2019 года. На саммите ЕС в конце июня этого года главы государств снова поднимут вопрос о продлении ограничительных мер. Он, по сложившемуся порядку, будет рассмотрен после доклада лидеров Франции и ФРГ о ходе выполнения минских соглашений.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
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Европейский парламентЕвропаРоссияВ мире
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