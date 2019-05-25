В Подмосковье 400 тысяч пенсионеров получают выплату за обращение с ТКО

"Ежемесячная компенсация расходов по оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами предоставляется неработающим пенсионерам в возрасте до 70 лет — 30%, пенсионерам от 70 лет до 80 лет — 50% и старше 80 лет – 100 %. Льгота предоставляется в зависимости от площади жилого помещения и носит беззаявительный характер. Если льготник отсутствует в нашей базе данных, то ему необходимо обратиться в социальную защиту или МФЦ", - приводятся в сообщении слова министра социального развития региона Ирины Фаевской.