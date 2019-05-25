В Подмосковье 400 тысяч пенсионеров получают выплату за обращение с ТКО

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Подмосковье ежемесячную компенсацию расходов по оплате за обращение с ТКО в настоящее время получают 400 тысяч пенсионеров, сообщило министерство соцразвития региона.
Всем федеральным и региональным льготным категориям граждан компенсация предоставляется в рамках оплаты за коммунальные услуги.
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"Ежемесячная компенсация расходов по оплате за обращение с твердыми коммунальными отходами предоставляется неработающим пенсионерам в возрасте до 70 лет — 30%, пенсионерам от 70 лет до 80 лет — 50% и старше 80 лет – 100 %. Льгота предоставляется в зависимости от площади жилого помещения и носит беззаявительный характер. Если льготник отсутствует в нашей базе данных, то ему необходимо обратиться в социальную защиту или МФЦ", - приводятся в сообщении слова министра социального развития региона Ирины Фаевской.
При необходимости обращения в органы соцзащиты или МФЦ для получения выплат нужно представить заявление с указанием способа получения компенсации, документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий количество лиц, зарегистрированных по месту жительства получателя. В случае, если обращение поступит до 1 июля 2019 года, компенсацию за ТКО назначат с 1 января 2019 года и будет сделан перерасчет. При обращении после 1 июля компенсация назначается с месяца подачи документов, поясняется в сообщении.