Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.
По информации телеканала, обнаруженные образцы ДНК еще не позволили установить личность подозреваемого. Отмечается, что в рамках расследования также было обнаружено минимальное количество взрывчатого вещества.
Ранее сообщалось, что более сотни следователей занимаются поиском подозреваемого после взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Как показали камеры видеонаблюдения, неизвестный подъехал на велосипеде к булочной и отставил сверток, который впоследствии взорвался. В настоящий момент мужчину разыскивает полиция. Телеканал BFMTV отмечает, что разыскиваемому мужчине от 30 до 35 лет. Он был одет в черный свитер, светлые шорты-бермуды, носил темные очки.