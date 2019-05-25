Следствию удалось обнаружить ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал Следствию удалось обнаружить образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на осведомленные источники.

По информации телеканала, обнаруженные образцы ДНК еще не позволили установить личность подозреваемого. Отмечается, что в рамках расследования также было обнаружено минимальное количество взрывчатого вещества.

Ранее сообщалось, что более сотни следователей занимаются поиском подозреваемого после взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.