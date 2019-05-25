Во Владивостоке составили протоколы на двух участников флешмоба выпускников

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая — РИА Новости. Административные протоколы составлены на двоих школьников, участвовавших в скандальном выпускном во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.

В соцсетях и местных СМИ распространяется видео, снятое у школы во Владивостоке. На нем видно, как десятки переодетых в разные костюмы учеников устроили праздник: они пускают разноцветный дым, танцуют и громко скандируют, позже в школе они распыляют огнетушитель. Трое из юношей одеты в костюмы "зайчиков" с черными масками, а одна из девушек — в форму полицейского.

Ранее в школе РИА Новости рассказали, что директор написала заявление об увольнении по собственному желанию, в учебном заведении идет внутренняя проверка. Кроме того, из-за "незаконного ношения форменной одежды со знаками различия с символикой правоохранительных органов" проверку проводит УМВД города. Власти Приморья заявили, что подобное поведение учеников на территории школы недопустимо, со всеми участниками и их родителями пройдет разъяснительная работа, к школе применят меры воздействия, с охранной организацией проведут отдельную работу.

"По факту размещенной в социальных сетях видеозаписи с участием несовершеннолетних проводится проверка. Установлены личности участников инцидента. Ими оказались двое 17-летних учеников 11-го класса. В отношении несовершеннолетних составлены административные протоколы по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов")", — сказал собеседник.

Он отметил, что, по словам школьников, форму сотрудников правоохранительных органов они купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия.