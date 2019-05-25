В Госдуме назвали требование освободить украинских моряков политическим

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Требование Международного трибунала по морскому праву освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы, является политическим, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом Международный трибунал по морскому праву не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное дело задержанных украинских моряков. Кроме этого, Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе.

"Я думаю, что оно (требование) больше политическое. Потому что до этого решения очень многие страны отказывали Российской Федерации заход в порты наших кораблей. Для нас сегодня ничего не изменится", - сказал РИА Новости Шерин.

Парламентарий добавил, что не видит смысла для выполнения Россией данного решения международного трибунала. "Когда границу государственную Российской Федерации нарушают, это Российская Федерация единолично принимает все необходимые меры для защиты своей государственной границы и морских рубежей. Там нет никаких международных организаций", - подчеркнул депутат.

Ранее российская сторона известила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях, так как данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе. В МИД РФ заявили, что заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.