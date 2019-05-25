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РИА Новости

В Крыму отказались признавать решение трибунала по украинским морякам

Вчера, 15:52
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© Фото : ФСБ РФКорабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
© Фото : ФСБ РФ
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что морской трибунал в Гамбурге не имеет права требовать от России освободить украинских военных моряков и вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе за нарушение госграницы, поэтому решение не нужно исполнять.
В субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
"Это нелогичное решение, которое не подлежит исполнению. Обращаю внимание на то обстоятельство, что оно не было единогласным, ряд судей высказали свое особое мнение. На военные корабли не распространяется юрисдикция данного трибунала, и конвенция о морском праве здесь также неактуальна. Россия законно отреагировала на нарушение своей государственной границы", - сказал Молохов.
По его словам, в решении трибунала особый акцент сделан на иммунитет военных кораблей и гуманитарные аспекты. "Я считаю, что никакой иммунитет на задержанных украинских моряков, которым инкриминируется уголовное правонарушение, не распространяется. Если они военнопленные, а не уголовники, как утверждает украинская сторона, то Конвенция по морскому праву тем более не регулирует военную деятельность военных кораблей, это иная сфера международного публичного права", - заявил Молохов.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 15:14
Зеленский прокомментировал решение трибунала по инциденту в Черном море
Решения трибунала в Гамбурге являются окончательными и обязательными для выполнения участвующими в споре сторонами. Однако Россия заявляла, что не будет участвовать в слушаниях, поскольку трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения украинского иска.
Утром 25 ноября прошлого года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 14:17
В МИД прокомментировали решение трибунала по инциденту в Черном море
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныКрымРоссияУкраинаВ мире
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