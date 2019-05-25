В Крыму отказались признавать решение трибунала по украинским морякам

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что морской трибунал в Гамбурге не имеет права требовать от России освободить украинских военных моряков и вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе за нарушение госграницы, поэтому решение не нужно исполнять.

В субботу Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.

"Это нелогичное решение, которое не подлежит исполнению. Обращаю внимание на то обстоятельство, что оно не было единогласным, ряд судей высказали свое особое мнение. На военные корабли не распространяется юрисдикция данного трибунала, и конвенция о морском праве здесь также неактуальна. Россия законно отреагировала на нарушение своей государственной границы", - сказал Молохов.

По его словам, в решении трибунала особый акцент сделан на иммунитет военных кораблей и гуманитарные аспекты. "Я считаю, что никакой иммунитет на задержанных украинских моряков, которым инкриминируется уголовное правонарушение, не распространяется. Если они военнопленные, а не уголовники, как утверждает украинская сторона, то Конвенция по морскому праву тем более не регулирует военную деятельность военных кораблей, это иная сфера международного публичного права", - заявил Молохов.

Решения трибунала в Гамбурге являются окончательными и обязательными для выполнения участвующими в споре сторонами. Однако Россия заявляла, что не будет участвовать в слушаниях, поскольку трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения украинского иска.