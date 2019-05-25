Клинцевич прокомментировал новую военную стратегию НАТО

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Новая военная стратегия НАТО свидетельствует о том, что альянс не намерен сотрудничать с Москвой, заявил РИА Новости в субботу член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

В НАТО решили принять новую военную стратегию альянса, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг. Он объяснил такое решение "ядерной угрозой" со стороны России и "новыми вызовами" на востоке и юге. По словам Столтенберга, новая стратегия требуется для того, чтобы добиться полной защищенности стран-участниц альянса и обеспечить стабильность в будущем.

"Думаю, что заявление о так называемой новой концепции НАТО, сделанное генсеком блока, очевидный информационный фейк. Его цель - подогреть интерес европейского обывателя к действиям НАТО как защитника западных ценностей от несуществующей российской угрозы, заставив его раскошелиться", - сказал сенатор.

По его мнению, вряд ли России стоит немедленно реагировать на это заявление.

"В то же время мы в очередной раз убедились, что НАТО не настроена на конструктивный диалог с Россией, и все наши действия по укреплению обороноспособности страны не только оправданы, но и жизненно необходимы", - заключил Клинцевич.