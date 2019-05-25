Эксперты прокомментировали решение трибунала по инциденту в Черном море

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Решение Международного трибунала по морскому праву в отношении России не имеет для РФ юридической силы из-за оговорки, сделанной Москвой при подписании документа о создании трибунала и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, сказала РИА Новости кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при президенте России Кира Сазонова.

Ранее Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом Международный трибунал по морскому праву не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное дело задержанных украинских моряков. Кроме этого, Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия и Украина должны не позднее 25 июня представить отчеты по событиям в Керченском проливе.

"Для России данное решение не имеет юридической силы по той простой причине, что когда Россия подписывала документ о создании этого трибунала и когда подписывала в 1997 году Конвенцию (ООН) 1982 года по морскому праву, то она сделала очень важную оговорку. Оговорка заключается в том, что если какое-то дело будет рассмотрено с участием России, которое будет касаться непосредственно ее суверенитета и национальной безопасности, то юрисдикцию Гамбургского трибунала для России является не обязательной. То есть мы не можем позволить трибуналу, который достаточно такой утилитарный орган и занимается вопросами судоходства, рыболовства и так далее, мы не можем позволить данному органу решать вопросы, связанные с суверенитетом и национальной безопасностью", - пояснила РИА Новости Сазонова.

Она отметила, что после вхождения Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году вопрос относительно Керченского пролива является вопросом внутреннего суверенитета РФ.

"Поэтому, трибунал нам не нужен, и мы абсолютно укладываемся в эту оговорку (при подписании – ред.). В принципе, Российская Федерация может совершенно не переживать и расслабиться. Потому что никакой юридической силы для нас данное решение не имеет. И в эту оговорку (сделанную при подписании – ред.) мы на 100% укладываемся", - добавила Сазонова.

Как отметил гендиректор исследовательского агентства Infranews, транспортный эксперт Алексей Безбородов, принудить Россию к исполнению решения трибунал не может.

"Нет, не обязательное (исполнение решения - ред.), принудить не могут - у них нет рычагов для этого. Морской трибунал полномочен решать... коммерческие споры и вопросы. Все, что касается суверенитета стран... не относится к его юрисдикции. Трибунал - это высшая точка коммерческого арбитража с точки зрения конфликта, который не нашел разрешения в местном арбитраже. Отказ от участия в процессе, неподача апелляций и нереагирование на призывы участвовать в процессе - это изначальное непризнание любого решения, которое может быть вынесено", - сказал эксперт.

Ранее российская сторона известила Международный трибунал по морскому праву о том, что не примет участия в слушаниях, так как данный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

В МИД РФ заявили, что заявления, сделанные как Россией, так и Украиной, при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива.