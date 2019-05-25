Спасенные при пожаре в дельфинарии Севастополя афалины не пострадали

© пресс-служба ГУ МЧС РФ по Севастополю Пожар в севастопольском дельфинарии в Крыму. 25 мая 2019

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Спасенные во время пожара в севастопольском дельфинарии две афалины не пострадали, их состояние хорошее, сообщили РИА Новости сотрудники дельфинария.

Сигнал о пожаре в дельфинарии на набережной Корнилова в центре Севастополя поступил от очевидцев в 07.50 в субботу. Горела смежная кровля торговых павильонов сувенирной продукции и дельфинария. Спасатели ликвидировали пожар, предварительно эвакуировав двух дельфинов на носилках из крытого бассейна в открытый.

"Состояние афалин (вид дельфинов – ред.) хорошее, с ними все в порядке. Это два самца, сейчас они находятся в открытом бассейне дельфинария", - сообщили сотрудники.