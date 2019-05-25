В Екатеринбурге сторонники храма предложили провести презентацию проекта

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. 23 мая 2019

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. 23 мая 2019

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Представители православной общественности обратились к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому, предложив провести широкую общественную презентацию нынешнего проекта строительства собора святой Екатерины, предусматривающего расширение и озеленение сквера, и попросили перенести голосование по выбору площадки "минимум на месяц".

В пятницу секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний предлагал "для успокоения граждан и принятия более взвешенных решений" отложить голосование по храму минимум на месяц. Авторы обращения, которое публикует сайт Екатеринбургской епархии, выразили сожаление из-за недостаточной, по их мнению, информированности горожан о содержании нынешнего проекта и утверждений большинства СМИ, что "собор планируется построить, уничтожив сквер".

"В действительности же деревья планируется не вырубать, а пересаживать, что представляет из себя принципиально разные процессы. Кроме того, планы по увеличению площади парка, высадке новых деревьев и его благоустройству вообще замалчиваются. После того как стали известны опасения горожан об уменьшении площади сквера (на 9%), было принято решение даже продлить благоустройство парковой зоны вплоть до Макаровского моста", - указывается в меморандуме.

В нем предлагается "провести широкую общественную презентацию проекта строительства собора, включающего благоустройство набережной и озеленение окружающего собор сквера". Также авторы обращения считают целесообразным отложить голосование "минимум на месяц вперед". "Это дополнительно отсеет всех интриганов, вносящих смуту, разогревающих антигосударственный протест и только мешающих екатеринбуржцам решать их общегородские дела", - говорится в документе. В обращении, переданном главе города, сторонники строительства храма заявили о "девятилетних скитаниях собора по различным площадкам" и обозначили свое видение основных проблем на пути воплощения проекта.

Обращение подписано представителями общественных организаций, в частности, руководителем регионального отделения ДОСААФ Аркадием Воробкало, членом Общественной палаты региона Ларисой Крапивиной, заслуженным юристом РФ, действительным членом Российской экологической академии профессором Виктором Кругловым, ректором Миссионерского института, доктором филологических наук Натальей Дьячковой, завкафедрой Уральского федерального университета, кандидатом исторических наук Алексеем Соловьевым, а также прихожанами городских храмов.