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РИА Новости

В Екатеринбурге сторонники храма предложили провести презентацию проекта

Вчера, 15:40
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. 23 мая 2019
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. 23 мая 2019
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. 23 мая 2019
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Представители православной общественности обратились к главе Екатеринбурга Александру Высокинскому, предложив провести широкую общественную презентацию нынешнего проекта строительства собора святой Екатерины, предусматривающего расширение и озеленение сквера, и попросили перенести голосование по выбору площадки "минимум на месяц".
В пятницу секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний предлагал "для успокоения граждан и принятия более взвешенных решений" отложить голосование по храму минимум на месяц. Авторы обращения, которое публикует сайт Екатеринбургской епархии, выразили сожаление из-за недостаточной, по их мнению, информированности горожан о содержании нынешнего проекта и утверждений большинства СМИ, что "собор планируется построить, уничтожив сквер".
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"В действительности же деревья планируется не вырубать, а пересаживать, что представляет из себя принципиально разные процессы. Кроме того, планы по увеличению площади парка, высадке новых деревьев и его благоустройству вообще замалчиваются. После того как стали известны опасения горожан об уменьшении площади сквера (на 9%), было принято решение даже продлить благоустройство парковой зоны вплоть до Макаровского моста", - указывается в меморандуме.
В нем предлагается "провести широкую общественную презентацию проекта строительства собора, включающего благоустройство набережной и озеленение окружающего собор сквера". Также авторы обращения считают целесообразным отложить голосование "минимум на месяц вперед". "Это дополнительно отсеет всех интриганов, вносящих смуту, разогревающих антигосударственный протест и только мешающих екатеринбуржцам решать их общегородские дела", - говорится в документе. В обращении, переданном главе города, сторонники строительства храма заявили о "девятилетних скитаниях собора по различным площадкам" и обозначили свое видение основных проблем на пути воплощения проекта.
Представитель Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. 23 мая 2019
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Обращение подписано представителями общественных организаций, в частности, руководителем регионального отделения ДОСААФ Аркадием Воробкало, членом Общественной палаты региона Ларисой Крапивиной, заслуженным юристом РФ, действительным членом Российской экологической академии профессором Виктором Кругловым, ректором Миссионерского института, доктором филологических наук Натальей Дьячковой, завкафедрой Уральского федерального университета, кандидатом исторических наук Алексеем Соловьевым, а также прихожанами городских храмов.
На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин. В среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что нужно выбрать более подходящее место для возведения храма, он попросит главу Екатеринбурга не включать сквер в перечень вариантов новой площадки для строительства. Позднее мэр города Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из списка голосования по выбору площадки для строительства храма.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. 23 мая 2019
24 мая, 09:56
Мэр Екатеринбурга считает, что опрос по храму должен быть "конечной точкой"
17011124
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Ситуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Надо бы депутатом рассмотреть вопрос о введение налогов на церковные постройки, и налогами обложить все вплоть до туалета и урны. и сразу отпадает надобность в храмах
25 мая, 15:43
Юрий Игошин
1710016
Там сквер такой маленький, что они так из-за него взбунтовались. Неужели этот сквер им важнее храма.
25 мая, 15:54
Алексей Пилин
5000114
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