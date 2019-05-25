Более сотни следователей разыскивают подозреваемого после взрыва в Лионе

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более сотни следователей занимаются поиском подозреваемого после взрыва в Лионе во Франции, в результате которого пострадали 13 человек, сообщает газета Figaro.
Ранее сообщалось, что взорвавшийся в Лионе чемодан был оснащен системой дистанционного управления.
Расследованием взрыва занимается антитеррористическая прокуратура Парижа. По данным газеты, более 100 человек активно работает, чтобы найти виновного. Среди них 90 следователей, 30 технических специалистов и около 20 местных сотрудников следственных органов.
Как показали камеры видеонаблюдения, неизвестный подъехал на велосипеде к булочной и отставил сверток, который впоследствии взорвался. В настоящий момент мужчину разыскивает полиция. Телеканал BFMTV отмечает, что разыскиваемому мужчине от 30 до 35 лет. Он был одет в черный свитер, светлые шорты-бермуды, носил темные очки.