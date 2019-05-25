Более сотни следователей разыскивают подозреваемого после взрыва в Лионе

Расследованием взрыва занимается антитеррористическая прокуратура Парижа. По данным газеты, более 100 человек активно работает, чтобы найти виновного. Среди них 90 следователей, 30 технических специалистов и около 20 местных сотрудников следственных органов.

Как показали камеры видеонаблюдения, неизвестный подъехал на велосипеде к булочной и отставил сверток, который впоследствии взорвался. В настоящий момент мужчину разыскивает полиция. Телеканал BFMTV отмечает, что разыскиваемому мужчине от 30 до 35 лет. Он был одет в черный свитер, светлые шорты-бермуды, носил темные очки.