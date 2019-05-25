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РИА Новости

Банк России выпустит памятную монету, посвященную ледоколам проекта 22220

Вчера, 15:33
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© РИА Новости / пресс-служба ООО "Балтийский завод-Судостроение" / Перейти в фотобанкГоловной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 на верфи ООО "Балтийский завод
Головной атомный ледокол Арктика проекта 22220 на верфи ООО Балтийский завод
© РИА Новости / пресс-служба ООО "Балтийский завод-Судостроение"
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Головной атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 на верфи ООО "Балтийский завод. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Центральный банк России выпустит памятную монету, посвященную атомным ледоколам проекта 22220, сообщила на церемонии спуска на воду универсального атомного ледокола "Урал" в субботу председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Хочу вам сказать, что мы в Центральном банке приняли решение выпустить специальную памятную монету, посвященную атомному ледокольному флоту проекта 22220" , - сказала она.
"Вы знаете, что Центральный банк проводил конкурс, что изобразить на новых банкнотах. И очень много людей проголосовали за первый атомный ледокол "Ленин". Это говорит о том, что люди по всей стране считают ледоколы символом прогресса и наших достижений. И очень отрадно видеть, что мы здесь не сдаем позиции. Мы развиваемся, строим новые корабли. Конечно, атомные ледоколы - это одно из совершенных проявлений инженерной мысли, это результат сложнейшей работы сотен наших людей", - добавила глава ЦБ.
В субботу на Балтийском заводе проходит церемония спуска на воду второго серийного атомного ледокола "Урал" проекта 22220.
Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт станут самыми большими и мощными в мире по сравнению с действующими атомоходами. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Спуск на воду головного атомного ледокола проекта Арктика в Санкт-Петербурге
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