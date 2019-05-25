Банк России выпустит памятную монету, посвященную ледоколам проекта 22220

"Вы знаете, что Центральный банк проводил конкурс, что изобразить на новых банкнотах. И очень много людей проголосовали за первый атомный ледокол "Ленин". Это говорит о том, что люди по всей стране считают ледоколы символом прогресса и наших достижений. И очень отрадно видеть, что мы здесь не сдаем позиции. Мы развиваемся, строим новые корабли. Конечно, атомные ледоколы - это одно из совершенных проявлений инженерной мысли, это результат сложнейшей работы сотен наших людей", - добавила глава ЦБ.