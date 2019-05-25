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РИА Новости

Зеленский прокомментировал решение трибунала по инциденту в Черном море

Вчера, 15:14
125527
CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией вердикта Международного трибунала ООН по морскому праву, касающегося освобождения украинских моряков и кораблей, может привести к разблокированию переговоров между Киевом и Москвой.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 14:17
В МИД прокомментировали решение трибунала по инциденту в Черном море
По его словам, если Москва выполнит решение суда, то это может стать "первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".
"Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле", - написал украинский лидер на своей странице в Facebook.
Зеленский добавил: "Мы очень ждем наших ребят дома".
Международный трибунал по морскому праву ранее в субботу потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, которых осенью прошлого года задержали в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом суд не счел необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело в отношении задержанных украинских моряков.
Российская сторона ранее известила трибунал о том, что участия в слушаниях по керченскому инциденту не примет, поскольку эта инстанция не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Киева в связи с произошедшим.

Провокация в Черном море

Три корабля украинских ВМС 25 ноября нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря России и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками Службы безопасности Украины были задержаны. В отношении задержанных моряков было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, на которых в итоге победил Зеленский.
Крымский мост через Керченский пролив
6 мая, 18:23
Эксперт: у нас нет причин оправдываться по инциденту в Керченском проливеРоссия не будет участвовать в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по инциденту в Керченском проливе. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВладимир ЗеленскийКиевВ мире
Популярные комментарии
"...заявил, что выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН по освобождению украинских моряков и кораблей..." - интересно, а если поселковый суд магаданской области прикажет полосатым отпустить Бутину и других незаконно захваченных и удерживаемых российских граждан как скоро они это исполнят?
25 мая, 15:27
virshych
9350005
Зе начал читать подаренную книжицу для начинающих политиков. Читай, в мире много интересных книжек.
25 мая, 15:17
ГПГриша Путный
1490000
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