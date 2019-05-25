Зеленский прокомментировал решение трибунала по инциденту в Черном море

КИЕВ, 25 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией вердикта Международного трибунала ООН по морскому праву, касающегося освобождения украинских моряков и кораблей, может привести к разблокированию переговоров между Киевом и Москвой.

По его словам, если Москва выполнит решение суда, то это может стать "первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".

"Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле", - написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

Зеленский добавил: "Мы очень ждем наших ребят дома".

Международный трибунал по морскому праву ранее в субботу потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, которых осенью прошлого года задержали в Керченском проливе за нарушение российской границы. При этом суд не счел необходимым требовать от Москвы прекратить уголовное дело в отношении задержанных украинских моряков.

Российская сторона ранее известила трибунал о том, что участия в слушаниях по керченскому инциденту не примет, поскольку эта инстанция не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Киева в связи с произошедшим.

Провокация в Черном море

Три корабля украинских ВМС 25 ноября нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря России и направились из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками Службы безопасности Украины были задержаны. В отношении задержанных моряков было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.