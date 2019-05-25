В Нижнем Новгороде завели дело против водителя, врезавшегося в остановку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Нижнем Новгороде после ДТП с автомобилем, врезавшимся в остановку, водитель задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла утром в субботу на пересечении Южного шоссе с улицей Янки Купалы в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта. В результате ДТП женщина 1952 года рождения получила травмы, не совместимые с жизнью, еще пятеро граждан обратились в медицинское учреждение за помощью.
"В отношении лица, совершившего утром 25 мая на пересечении Южного шоссе с улицей Янки Купалы в Автозаводском районе Нижнего Новгорода дорожно-транспортное происшествие, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Подозреваемый в ДТП – нижегородец 1995 года рождения - задержан, в дальнейшем ему будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении ведомства.