В Екатеринбурге организовали "цифровую" зарядку с участием спортсменов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. "Цифровую" зарядку с участием известных спортсменов и запуск 22 "цифровых" воздушных змеев организовали в субботу в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости.

Акция по запуску "цифровых змеев" стартует в субботу в Абакане, Анадыре, Архангельске, Барнауле, Биробиджане, Брянске, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Йошкар-Оле, Белгороде, Калининграде, Красноярске, Кызыле, Майкопе, Нарьян-Маре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Орле, Перми, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Самаре, Смоленске, Сыктывкаре, Тамбове, Томске, Улан-Удэ, Хабаровске, Ханты-Мансийске и Якутске.

"Флешмоб приурочен к проделанной нами долгой работе. Мы подошли к тому моменту, когда мы переходим на цифровое телевидение, и он символизирует запуск 20 федеральных каналов в воздух, в эфир – так называемое небо, (эти телеканалы) будут смотреть граждане Свердловской области и вообще 39 регионов Российской Федерации, начиная с 3 июня", - сказал журналистам в субботу директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин.

Он добавил, что основная задача правительства Свердловской области – проинформировать жителей региона о переходе с 3 июня на цифровое телевидение. Также создан волонтерский штаб, который сейчас принимает заявки, организована региональная "горячая линия", выделены деньги на компенсации для приобретения приставок малоимущим гражданам.

Департамент информполитики главы региона сообщает, что в знак готовности оказывать всестороннюю помощь уральцам волонтеры провели "цифровую зарядку". В Екатеринбурге вместе с добровольцами в зарядке приняли участие известные уральские спортсмены. На Плотинке размялись чемпионка мира и Европы по легкой атлетике, призер Олимпийских игр Ольга Котлярова, призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Юлия Скокова, чемпион мира и Европы по самбо Альсим Черноскулов, пятикратный чемпион мира по самбо Илья Хлыбов.

После этого волонтеры одновременно запустили в небо 22 воздушных змея с логотипами 20 телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания.

В городе Лесной Свердловской области в субботу "цифровую зарядку" провел известный биатлонист и олимпийский чемпион Антон Шипулин.