Иркутские студенты в честь перехода на "цифру" провели танцевальный флешмоб

ИРКУТСК, 25 мая – РИА Новости. Акция, посвященная переходу Приангарья на цифровое телевещание, состоялась в Иркутске, студенты вузов провели танцевальный флешмоб и запустили в небо над Ангарой 22 воздушных змея с логотипами общедоступных ТВ-каналов, вещающих в цифровом формате, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Российские регионы в 2019 году поэтапно переходят с аналогового на цифровое телевещание. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, 15 апреля на "цифру" перешли 20 регионов второй волны, третья волна начнется 3 июня, в нее вошли 36 регионов, в числе которых и Иркутская область. В честь этого события студенты иркутских вузов провели на набережной Ангары танцевальный флешмоб и в рамках общероссийской акции запустили в небо 22 воздушных змея, каждый из которых олицетворял один из цифровых ТВ-каналов.
Перед участниками акции выступил директор филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" "Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр" Иван Богданов.
"Эра аналогового вещания в Иркутской области заканчивается 3 июня и 22 телеканала, логотипы которых размещены на "змеях", уже готовых подняться в небо, будет вестись в цифровом формате", - сказал Богданов.
Он также отметил, что в рамках программы развития телерадиовещания "Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр" создал на территории региона сеть цифрового эфирного телевещания, включающую 152 передающих станции. Охват населения Иркутской области цифровым ТВ составляет почти 97%. Ряд северных территорий региона не попадает в зону цифрового телевещания. Для приема сигнала спутникового телевидения жителям здесь необходимо было приобрести специальное оборудование. На эти цели правительство Иркутской области выделило средства из бюджета. Ее получили 300 семей с низким доходом.
Акция по запуску "цифровых змеев" проходит в субботу в Абакане, Анадыре, Архангельске, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Калининграде, Красноярске, Кызыле, Майкопе, Нарьян-Маре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Орле, Перми, Петропавловске-Камчатском, Ростове-на-Дону, Самаре, Смоленске, Сыктывкаре, Тамбове, Томске, Улан-Удэ, Хабаровске, Ханты-Мансийске и Якутске.