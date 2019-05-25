Иркутские студенты в честь перехода на "цифру" провели танцевальный флешмоб

ИРКУТСК, 25 мая – РИА Новости. Акция, посвященная переходу Приангарья на цифровое телевещание, состоялась в Иркутске, студенты вузов провели танцевальный флешмоб и запустили в небо над Ангарой 22 воздушных змея с логотипами общедоступных ТВ-каналов, вещающих в цифровом формате, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Российские регионы в 2019 году поэтапно переходят с аналогового на цифровое телевещание. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, 15 апреля на "цифру" перешли 20 регионов второй волны, третья волна начнется 3 июня, в нее вошли 36 регионов, в числе которых и Иркутская область. В честь этого события студенты иркутских вузов провели на набережной Ангары танцевальный флешмоб и в рамках общероссийской акции запустили в небо 22 воздушных змея, каждый из которых олицетворял один из цифровых ТВ-каналов.

Перед участниками акции выступил директор филиала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" "Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр" Иван Богданов.

"Эра аналогового вещания в Иркутской области заканчивается 3 июня и 22 телеканала, логотипы которых размещены на "змеях", уже готовых подняться в небо, будет вестись в цифровом формате", - сказал Богданов.

Он также отметил, что в рамках программы развития телерадиовещания "Иркутский областной радиотелевизионный передающий центр" создал на территории региона сеть цифрового эфирного телевещания, включающую 152 передающих станции. Охват населения Иркутской области цифровым ТВ составляет почти 97%. Ряд северных территорий региона не попадает в зону цифрового телевещания. Для приема сигнала спутникового телевидения жителям здесь необходимо было приобрести специальное оборудование. На эти цели правительство Иркутской области выделило средства из бюджета. Ее получили 300 семей с низким доходом.