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РИА Новости

"Футбол для дружбы" запустил спецпроект Football for Friendship Stories

Вчера, 15:03
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© Фото предоставлено пресс-центром Международной детской социальной программы ПАО Газпром "Футбол для дружбы" Детская социальная программа "Футбол для дружбы"
Детская социальная программа Футбол для дружбы
© Фото предоставлено пресс-центром Международной детской социальной программы ПАО Газпром "Футбол для дружбы"
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В рамках Международной социальной детской программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" запущен специальный проект Football for Friendship Stories, посвященный историям успеха участников разных сезонов, сообщает пресс-служба программы.
На официальном YouTube-канале программы выйдет серия видеороликов, где Юные послы проекта расскажут о том, как участие в программе повлияло на их жизнь, помогло поверить в свои силы и возможности.
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Первым героем проекта Football for Friendship Stories стал участник первого сезона программы "Футбол для дружбы" Гоча Гогричиани. Сейчас Гоче 19 лет, он выступает за молодежную команду ФК "Ростов". В 2013 году он принял участие в программе в качестве игрока, а в седьмом сезоне проведет тренировку для Юных футболистов.
"Футбол для дружбы" стал важной частью моей жизни и познакомил с прекрасными людьми из разных стран, которые вдохновляют своими достижениями. Я считаю, что эта программа очень важна в наше время, потому что помогает детям культурно обогащаться и развиваться в сфере спорта. А с помощью F4F Stories у людей появится возможность услышать наши истории", — привели в пресс-службе слова Гогричиани.
Своими историями также поделятся обладатель титула самого Юного футбольного комментатора в мире и ведущий футбольных матчей на телеканале BeIN Sports Язн Таха из Сирии, Юная журналистка и экологическая активистка из Арубы Шекайли Ларианн Асенсьон и другие ребята из разных стран.
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В рамках Football for Friendship Stories планируется выпустить 9 видеороликов, каждый из которых расскажет историю Юных участников через одну из Девяти ценностей F4F - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. В следующих сезонах программы "Футбол для дружбы" проект соберёт ещё больше историй успеха Юных футболистов, Юных тренеров, Юных рефери и Юных журналистов.
Финальные мероприятия программы "Футбол для дружбы" пройдут в Мадриде с 28 мая по 2 июня. В испанской столице состоятся Международный форум и Чемпионат мира по "Футболу для дружбы", финал которого пройдёт на центральной площади Пласа-Майор, а 1 июня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2019 на стадионе "Метрополитано".
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