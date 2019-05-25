"Футбол для дружбы" запустил спецпроект Football for Friendship Stories

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В рамках Международной социальной детской программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" запущен специальный проект Football for Friendship Stories, посвященный историям успеха участников разных сезонов, сообщает пресс-служба программы.

На официальном YouTube-канале программы выйдет серия видеороликов, где Юные послы проекта расскажут о том, как участие в программе повлияло на их жизнь, помогло поверить в свои силы и возможности.

Первым героем проекта Football for Friendship Stories стал участник первого сезона программы "Футбол для дружбы" Гоча Гогричиани. Сейчас Гоче 19 лет, он выступает за молодежную команду ФК "Ростов". В 2013 году он принял участие в программе в качестве игрока, а в седьмом сезоне проведет тренировку для Юных футболистов.

"Футбол для дружбы" стал важной частью моей жизни и познакомил с прекрасными людьми из разных стран, которые вдохновляют своими достижениями. Я считаю, что эта программа очень важна в наше время, потому что помогает детям культурно обогащаться и развиваться в сфере спорта. А с помощью F4F Stories у людей появится возможность услышать наши истории", — привели в пресс-службе слова Гогричиани.

Своими историями также поделятся обладатель титула самого Юного футбольного комментатора в мире и ведущий футбольных матчей на телеканале BeIN Sports Язн Таха из Сирии, Юная журналистка и экологическая активистка из Арубы Шекайли Ларианн Асенсьон и другие ребята из разных стран.

В рамках Football for Friendship Stories планируется выпустить 9 видеороликов, каждый из которых расскажет историю Юных участников через одну из Девяти ценностей F4F - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. В следующих сезонах программы "Футбол для дружбы" проект соберёт ещё больше историй успеха Юных футболистов, Юных тренеров, Юных рефери и Юных журналистов.